上任15月 美國家情報首長請辭

美國國家情報首長（DNI）加巴德廿二日以陪伴夫婿抗癌為由宣布請辭，六月底正式卸下十五個月的情報首長重擔。（法新社檔案照）

美國國家情報首長（DNI）加巴德廿二日以陪伴夫婿抗癌為由宣布請辭，六月底正式卸下十五個月的情報首長重擔；此前曾在伊朗問題上對加巴德頗有微詞川普總統證實加巴德將去職，並盛讚她的工作表現出色。知情消息人士爆料，加巴德其實是被白宮逼退。

加巴德是在廿二日於白宮橢圓形辦公室會見川普時遞交辭呈，六月卅日正式離職。根據加巴德貼在Ｘ上的辭呈內容，加巴德告訴川普，她「非常感謝您對我的信任，以及給我機會帶領國家情報首長辦公室一年半」。加巴德提到夫婿威廉斯近日確診罕見類型的骨癌，她無法兼顧工作。

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川普也發文證實接受加巴德請辭，並宣布由前中央情報局（CIA）幹員與分析師、曾在川普首度執政時任職國家安全會議的加巴德副手盧卡斯暫代其職。川普稱讚加巴德工作表現出色，但因其夫婿罹癌，「她理所當然想陪在他身邊，助其恢復健康，因為他們目前正共同對抗病魔。」

知情消息人士說，白宮一直在逼退加巴德；川普過去也曾暗示在對付伊朗上與加巴德不同調，認為加巴德抑制核子野心的做法「太軟」。美國有線電視新聞網（CNN）說，加巴德曾憑藉奉行孤立主義獲得川普青睞，但她卻也同樣因孤立主義而在對委內瑞拉與伊朗的軍事行動上與川普意見相左，導致經常被排除於川普政府重大外交決策。

第四位去職女閣員

加巴德是川普自去年初重新執政以來的第四位去職的女閣員，另外三人分別是今年四月下台的勞工部長查維斯—德瑞默與司法部長邦迪，以及今年三月底被川普撤換的國土安全部長諾姆。軍人出身的加巴德原是民主黨籍的聯邦眾議員，二〇二〇年還曾投身民主黨總統候選人黨內初選；她在拜登執政期間在包括挺烏抗俄等問題上與民主黨不合，隨後退黨改挺川普。

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