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    首頁 > 國際

    APEC貿易部長會議 日中代表短暫交談

    2026/05/24 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    日本經濟產業大臣赤澤亮正（圖右）廿二日出席在中國蘇州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議。（路透）

    日本經濟產業大臣赤澤亮正（圖右）廿二日出席在中國蘇州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議。（路透）

    亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議廿三日在中國蘇州閉幕。日本經濟產業大臣赤澤亮正會後向媒體證實，廿二日晚間的APEC歡迎晚宴前，他主動趨前與中國商務部長王文濤進行簡短交談。這是自去年十一月日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論引發外交風波以來，兩國部長級官員的首度實質接觸。

    相隔半年 部長級官員首接觸

    赤澤亮正指出，基於外交場合的慣例，不便透露具體的談話細節。

    除了赤澤亮正外，同行出席會議的日本外務副大臣堀井巖也透露，他在晚宴後的遊船活動中，同樣與王文濤進行了簡短對話。堀井巖表示，他已當面向中方提出「確保在中國的日本人安全」的嚴正訴求。就在十九日，上海一家日式餐廳發生持刀傷人事件，造成含兩名日籍人士在內共三人受傷，此事件已引發在中國日商與僑民的高度關切。

    赤澤亮正是高市早苗發表「台灣有事」言論後第二位訪問中國的日本內閣閣員。本月中旬在上海召開的另一場APEC會議上，日本男女共同參畫擔當相黃川田仁志出席，但也未實現與中方部長的個別會談。

    北京當局對高市「台灣有事」言論的強烈反彈，導致日中兩國的政經交流停滯。中方採取一系列反制措施，包括暗中降溫赴日觀光、以及緊縮對稀土等軍民兩用關鍵物項的出口管制。

    雖然赤澤亮正於本次會議期間並未公開點名特定國家，但他明確呼籲「出口國應糾正隨意實施稀土出口管制的做法」，顯然直指中國近期切斷對日重稀土供應的施壓手段。

    中國為今年APEC輪值主席國，十一月將在廣東深圳舉辦領袖峰會。日本共同社指出，日方希望能透過部長層級的接觸作為試金石，逐步促成高市與中國國家主席習近平在APEC期間舉行首腦會談，以緩解緊張的雙邊關係。

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