南加州化學槽外洩 4萬人撤離

圖為被疏散的居民前往一處庇護所。該市擁有全美規模最大的越南裔社區之一。（美聯社）

美國南加州橘郡一家塑膠工廠的一個承裝有毒化學物質的儲存槽廿一日因過熱開始排放蒸氣，當地政府在設法避免該儲存槽爆炸釀災之餘，也對該工廠附近的約四萬名居民下達撤離令，目前尚未傳出有人員傷亡。

這個宛如不定時炸彈的化學物質儲存槽，位於橘郡叢林園市（Garden Grove）的航太製造商GKN Aerospace的塑膠工廠內，槽內有二﹒二七萬到二﹒六五萬公升的甲基丙烯酸甲酯（methyl methacrylate，簡稱MMA）。MMA是生產壓克力的原料，易燃，有強刺激性氣味，有中等毒性，遭其曝露恐導致皮膚過敏或呼吸道問題。

請繼續往下閱讀...

橘郡消防局分局大隊長柯威廿二日表示，該儲存槽一定會出事，有可能會裂開以致MMA外洩到地上，也可能會爆炸，「而我們不知道何時（會出事）」；同日晚間，柯威說，儲存槽的溫度正持續下降，目前降至約華氏六十一度（攝氏十六度），但安全溫度是華氏五十度（攝氏十度）；工作人員徹夜致力儲存槽溫度以免爆炸或外洩。

因始終無法阻止熱氣外洩，當局已下令儲存槽所在的叢林園市居民撤離，並在廿二日將撤離令擴及其他五個橘郡城市—賽普里斯（Cypress）、史坦頓（Stanton）、安那罕（Anaheim）、布納維公園（Buena Park）與西敏（Westminster）—的部分居民。

官方表示，MMA比空氣重，疏散區域外的空氣應該安全無虞；接觸MMA會導致嚴重呼吸問題，包括肺部與鼻腔受到嚴重刺激、頭暈與噁心。由於目前並無太多接觸MMA的案例，難以預料民眾在儲存槽爆炸時會受到何等影響，因此鼓勵民眾遠離疏散區。

距離美國洛杉磯市中心約六十一公里的橘郡叢林園市一家航太塑膠工廠的有毒化學物質儲存槽，廿一日因過熱開始排放蒸氣。（美聯社）

當局警告儲存槽一定會出事，不是化學物質外洩就是爆炸，因此下令疏散週邊四萬居民。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法