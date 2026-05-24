美再收緊移民 取消境內申請綠卡

二〇一〇年在中國北京舉行的房地產銷售會上，一名銷售人員舉著「買房得美國綠卡」的標語牌招攬生意。（法新社檔案照）

美國總統川普第二任期上任後收緊移民相關政策。美政府廿二日宣布，未來在美生活的外籍人士，若欲取得俗稱「綠卡」的「合法永久居民」身分，必須返回母國申請，一改過去五十多年來皆可在境內辦理的做法。

依照過往規範，無論是配偶為美國公民，持有工作、學生簽證或是具備難民或政治庇護身分等合法在美居留僑民，皆可在美國國內完成整個綠卡申請程序。由於永久居留是取得公民權的途徑，川普政府內的高階官員屢次表明希望縮減綠卡持有者人數。

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美國公民及移民服務局（USCIS）宣布，在美暫時居留的外國公民，凡是欲申請綠卡，除了經USCIS官員判斷為特殊情形外，一率得返回母國申請。USCIS聲明主張，持學生、臨時工作或觀光簽證等非移民人士，其短期且具特定目的居留不應作為綠卡申請程序的第一道步驟。

USCIS並沒有說明新政策何時生效，也沒有提到申請人是否得在整個審核過程中留在美國境外，以及進入審核程序的申請者是否會受到影響等。USCIS透過電子郵件向美聯社表示，提供「經濟效益」或「國家利益」者有機會留在美國，其他則必須在國外申請。主管USCIS的美國國土安全部（DHS）表示，「這項政策使我國移民系統能夠依照法律原意運作，而非擴大破口」。

移民律師和援助團體批評，讓許多群體在美國境內調整居留身分的作法行之有年，且出於安全考量以及當地未設立美國駐外機構等因素，許多人無法返回母國。人道主義組織「世界救援」指出，若非美國公民的家庭成員被告知必須返回母國申請移民簽證，但當地卻沒有提供相關服務或程序，意味著這項政策將造成迫使家人無限期分隔的局面。

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