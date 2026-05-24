美規劃再轟伊朗 預備談判破局

協調美國與伊朗談判的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（左），廿三日在德黑蘭會見伊朗總統裴澤斯基安。（法新社）

研議發動新一輪軍事行動

美國新聞網Axios與哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國總統川普廿二日召集國安團隊，認真考慮在兩國外交磋商最終破局情況下，研議對伊朗發動新一輪軍事行動，但尚未做出最終決策。

與會官員包括副總統范斯、國防部長赫格塞斯與中央情報局局長雷克里夫。會中幕僚向川普彙報協商狀況，以及談判破局可能產生的各類情境。會後白宮隨即宣布，川普結束廿二日晚間在紐約的演說行程後，不會前往新澤西州貝德明斯特的高爾夫俱樂部渡週末，而是會返回白宮。

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川普坐鎮白宮 缺席兒子婚禮

川普在真實社群發文表示，儘管非常期盼能出席兒子小唐納的婚禮，但「攸關政府狀況以及我對美國的愛，使我無法出席。在此重要時期，我自認有必要在華府和白宮坐鎮」。

美國官員形容，當前的協商過程令人感到焦慮，草案每日在各方之間往返，卻沒有太多實質進展，川普也對此愈發沮喪。十九日與以色列總理納坦雅胡通電時，川普表示想要再給外交協商另一次機會。到了廿一日，態度開始傾向武力方案，並示意可能發動具決定性的最終大型軍事行動，讓美國得以宣稱勝利並結束戰爭。

白宮發言人凱利表示，川普已表明底線：伊朗永遠不能擁有核武，也不能保留濃縮鈾。

巴國參謀長赴伊

值此之際，主導協調的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾前往伊朗，廿二日會晤伊朗外長阿拉奇，廿三日會晤伊朗總統裴澤斯基安、國會議長卡利巴夫與強硬派的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總司令瓦希迪，盼能弭平和談歧見，避免戰事重啟。此外，阿拉奇也透過電話與阿曼、土耳其、卡達與伊拉克等國外長交換意見。阿拉奇與聯合國秘書長古特瑞斯通電時強調，即便美國屢次的外交背叛、軍事侵犯、立場反覆及不斷提出「過度要求」，德黑蘭仍持續參與外交進程。

伊朗外交部證實穆尼爾到訪消息，但強調此行不代表協商處在轉捩點或決定性情勢，雙方仍存在難解且廣泛歧見；軍方則警告，任何由美國或以色列發動的新一波攻勢，將促使戰爭蔓延至新的區域。卡利巴夫直言，伊朗軍隊已完成重整，一旦戰火重啟，會給美國更具毀滅性的回應。

Axios提到，協商相關人士仍認為有望在未來廿四小時達成某些突破；另據知悉川普思維人士看法，除非談判出現超出預期的發展，否則川普傾向持續推動軍事行動。

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