川普宣布5千美軍駐軍波蘭 北約歡迎

美國與波蘭二〇二〇年八月在波蘭第二大城克拉科夫商討兵力部署事宜，當時在會場的波蘭軍人戴著口罩，背後是美波兩國國旗。（路透檔案照）

美國總統川普廿一日做出出乎北大西洋公約組織（NATO）盟國意料的決定，宣布將對波蘭增派五千名美軍，推翻此前副總統范斯指稱將推遲對波蘭駐軍四千人的計畫。波蘭對此大表歡迎，因伊朗戰爭而與美國鬧僵的北約組織則表示歐洲應自強。

川普在社群平台上發文說，基於他很自豪曾為其背書、現已是波蘭總統的納夫羅茨基（Karol Nawrocki）成功勝選，以及與納夫羅茨基的關係，「我很高興宣布，美國將增派五千名士兵到波蘭」。

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美國目前在波蘭派駐有約八千五百名美軍。月初華府宣布將自德國撤離五千名美國駐軍後，川普與納夫羅茨基曾就美軍在歐洲的部署通話，波蘭方面表達希望美國加強在波蘭的軍事部署。據華爾街日報報導，戰爭部長赫格塞斯日前突然取消德州胡德堡裝甲旅前往波蘭的輪調計畫，引發兩黨議員強烈不滿。隨後，川普致電赫格塞斯關切，強調波蘭是重要盟友，不應遭受冷落。

目前並不清楚增派到波蘭的五千名美軍，是否就是從德國撤離的同一批五千名美軍。此外，也不清楚川普為何以波蘭總統大選為由宣布對波蘭增派美軍，因為波蘭早在去年就舉行總統大選，身為保守民族主義的納夫羅茨基也已於去年八月就職。

儘管如此，波蘭對此宣布大表歡迎，納夫羅茨基感謝川普的友誼，波蘭總理圖斯克稱此宣布對美波兩國都是好消息」；波蘭國防部長科西尼亞克—卡梅什說，美波關係「堅實」，波蘭肯定不會失去現有美軍駐軍，還可能會有更多美軍，或者美軍常駐波蘭。北約組織秘書長呂特也表示歡迎增兵派駐波蘭，但目前的趨勢仍是打造「一個更強大、在國防上減少對美國依賴的的歐洲」。

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