巴國、卡達赴伊調停 美稱協商有進展

伊朗官媒22日報導，伊斯蘭革命衛隊海軍表示，過去24小時內有35艘船隻，包括油輪、貨櫃船及其他商船，在獲得伊朗許可後通過了荷姆茲海峽。圖為當日在荷姆茲海峽的船隻。（路透）

美國與伊朗和平談判進入關鍵階段。德黑蘭表示，美方最新提案某種程度上縮減了雙方分歧，但要更進一步需要華府終結戰端。美國國務卿魯比歐廿二日淡化前一天比較樂觀的說法，僅承認協商出現「些許進展」，盼望協調國巴基斯坦能夠促成雙方共識。根據阿拉伯聯合大公國方面評估，美伊達成協議的機率是「五五波」。

巴基斯坦內政部長納克維本週兩度訪問伊朗與官員磋商；總理夏立夫廿三日前往中國，預料會商討伊朗議題；陸軍參謀長穆尼爾也傳出到訪德黑蘭，但未獲官方證實。與此同時，路透廿二日報導，一支卡達談判代表團當日抵達德黑蘭；此行是與美國協調配合，旨在協助敲定協議。

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魯比歐廿二日抵達瑞典出席北約外長會議時提到，「（協商）出現了一些進展，這是好事」。他強調，美國沒有要求北約盟友出兵，但必須針對伊朗拒絕開放荷姆茲海峽航道制定應變計畫。

阿拉伯聯合大公國總統顧問加爾加希廿二日在布拉格「全球安全論壇」發言，敦促德黑蘭切勿高估自身籌碼，認為美伊達成協議開通荷姆茲海峽的機率是五五波。

紐約時報指出，伊朗正與美國的波斯灣盟友阿曼商討合作打造荷姆茲海峽收費系統。一度拒絕加入的阿曼向伊朗表示，願意透過對巴林、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等波斯灣國家，以及對美國的影響力來推動計畫。

兩國可能會強調所收取的是「服務費」而非通行費。依照國際法，單純向船隻收取通行費屬於違法；若是提供船隻具體服務並收取費用，例如在港口的清運廢棄物，則可允許。川普廿一日重申反對荷姆茲海峽收費的構想，「我們想要自由航行，但不要通行費。這是一條國際航道」。

伊朗官媒廿二日報導，過去廿四小時內有卅五艘船隻，包括油輪、貨櫃船及其他商船，在獲得伊斯蘭革命衛隊海軍許可後通過了荷姆茲海峽。魯比歐廿二日表示，只要伊朗持續追求收取通行費，外交協議將難以實現。

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