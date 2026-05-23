美中互不信任 進入「建設性穩定」防範危機

美國前駐中國大使包可士接受港媒訪問，指川習會顯示美中互不信任，雙方更著重防範危機發生。（美聯社檔案照）

前美國駐中國大使包可士（Max Baucus）廿一日接受南華早報專訪，指出美國總統川普和中國國家主席習近平的峰會，是開啟一個保持警惕的「建設性穩定」新階段，美中雙方都更著重於防範危機發生，而非建立互信或者有實質意義地重設兩國關係。

南華早報廿二日刊登這篇訪問。包可士指出，上週的川習會發揮護欄作用，防止美中關係破裂和情勢升高，同時也揭露出彼此關係的侷限性。不過，就一份長期以來以激烈競爭和深刻互不信任定義的關係而言，這種有限的結果也正是重點所在。

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他說，美中兩國體制不同，「我們真的不信任彼此」，「建設性穩定更在於防範危機」，雙方都想要這份關係穩定下來，避免愈加惡化。

曾在二〇一四年到一七年間的歐巴馬政府時期派駐中國的包可士提到，雙方都將雙邊關係描繪為邁向「建設性戰略穩定」，這個新用語透露出是維持模式，而非可持久的融冰之開端。

他認為，這場峰會仍有其重要性，因為讓川、習兩人有機會，直接表達其核心關切議題，北京方面為台灣、出口管控，華府則是市場准入以及購買美國農產品、飛機和能源。他說，「至少這是個開始。儘管沒有重大結論，但也沒有災難。沒有鬧翻，就我所知沒有不愉快」。

在台灣議題上，包可士預期政策大致保持延續性，他說他沒看到有達成協議或者條件交換（trade-off）的證據，「我想當前現狀將無限期持續下去，我看不出來很大的改變」。

包可士說，要讓「建設性穩定」不只是口號，需要具體機制，他呼籲兩國領袖更多直接溝通，至少每年會晤兩次，以及建立制度性的兩軍溝通管道，以避免意外事件導致情勢失控。他也反對將當前美中關係稱為「新冷戰」，認為美中兩國已進入經濟深度依存、但對彼此充滿警戒的「競爭性全球共存階段」。

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