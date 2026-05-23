矽谷大老遊說 AI新行政命令 川普剎車

美國總統川普廿一日在白宮橢圓形辦公室內發表談話。（美聯社）

拜美國矽谷科技業大老成功遊說之賜，原定簽署一份有關人工智慧（AI）新行政命令的美國總統川普廿一日在簽署前夕突然喊卡，理由是他擔心該行政命令有損美國在AI技術領域上的領先科技優勢。

川普稱擔憂損及美國AI領先優勢

川普原定美東時間廿一日下午在頂尖科技公司高層的見證下，於白宮橢圓形辦公室簽署這份行政命令；但就在簽署儀式開始前數小時、部分受邀觀禮的科技業高層已啟程前往華府之際，川普卻對記者宣布，他決定不簽署，因為他「不喜歡」該行政命令的草案。川普說，美國領先中國，領先所有人，他不想做任何有礙美國保持領先的事，「我真的認為這可能會成為阻礙」。川普說，有鑑於AI為美國經濟帶來的利益，他要確保行政命令不會成為阻礙。

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根據不具名知情人士，川普之所以在最後一刻改變心意，要歸功於透過電話說服川普的美國科技業高層，包括前白宮「AI沙皇」塞克斯、SpaceX與特斯拉執行長馬斯克，以及臉書母公司Meta共同創辦人兼執行長札克伯格。

這事凸顯即便塞克斯與馬斯克已卸下在白宮的官方職務，矽谷大老仍具有極大影響力。塞克斯曾是線上交易支付平台PayPal的營運長，他被川普延攬出任負責主責AI與加密貨幣的白宮高階科技幕僚；至於全球首富馬斯克曾主導新設的政府效率部。

預先審查安全漏洞 被警告將嚴重鈍化創新速度

這份被形容為科技業自願合作的行政命令，旨在建立一個架構，好讓政府能在科技業公開發布最先進的AI系統前—最長達九十天前，對其進行是否存有安全漏洞的國安風險審查。被點名自願先送件受審的科技業者，包括Anthropic、OpenAI與Google。

此舉的由來，是因為Anthropic推出的最新AI模型「Claude Mythos」能輕易攻破全球軟體系統資安漏洞，引發華爾街恐慌。部分白宮國安官員警告，若缺乏審查機制，中國等海外敵對勢力將能輕易操縱這些新模型，對美國發動毀滅性的網路攻擊。

然而，這項名義上「自願」的機制，卻遭到薩克斯等人強烈反對。他們警告川普，這會在實務上演變成「強制審查」，企業未來推出任何更新都必須看政府臉色，將嚴重鈍化創新速度。此外，薩克斯也警告，萬一民主黨入主白宮，這套審查制極易遭濫用，進而復辟如拜登政府時期的嚴格監管制。聯邦官員透露，會重新評估並修改該行政命令。

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