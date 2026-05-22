自民黨新議員聯盟成立 應援高市

被喻為「高市早苗應援團」的日本自民黨議員聯盟「國力研究會」，21日召開成立大會，黨籍國會議員417人中有347人參加，比例逾8成。圖為高市（中）21日在官邸接見日本太空人大西卓哉（左）與油井龜美也（右）。（法新社）

日本自民黨議員聯盟「國力研究會」廿一日召開成立大會，黨籍國會議員四一七人中有三四七人參加，比例逾八成。這個新的議員聯盟被喻為「高市早苗應援團」，會長為前財務大臣加藤勝信，自民黨副總裁麻生太郎出任最高顧問，幹事長為萩生田光一。

「國力研究會」 逾8成國會議員參加

國力研究會首次會議邀請美國駐日大使葛拉斯擔任講師，以「川普總統與高市首相開創的日美黃金時代願景」為題發表演說。日本經濟新聞報導，據議聯事務局統計，當天實際出席議員達二一五人。

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報導指出，高市長期未參加派閥，一直被認為黨內基礎較弱，此次新議聯明確以支援高市政策、擴大支持高市的黨內力量為主要目標。與高市關係密切的參議員山田宏提議，獲得麻生太郎支持後推動成立國力研究會。發起人除麻生外，還包括二〇二五年黨總裁選舉時，曾與高市競爭的現任外務大臣茂木敏充、防衛大臣小泉進次郎、政調會長小林鷹之等十一人。

產經新聞報導，國力研究會計畫透過政策研討與學習會，協助高市政府兌現政見，外界也普遍將其視為備戰下一屆總裁選舉的「高市派」雛形。不過，由於參加者佔議員總數的八成，其中也包括被視為黨內進步派或過去曾與高市抗衡的人馬，因此國力研究會的「擁高」效果似乎遭到稀釋。不參加者反而成為少數，包括前首相石破茂、前外相岩屋毅、前總務相村上誠一郎等人，已表明不加入。

根據廿一日公布的幹部名單，會長由加藤勝信擔任，麻生太郎出任最高顧問，萩生田光一為幹事長，官房長官木原稔出任事務總長，黨中央政治大學院院長山田宏擔任事務局長。高市則不參加，但她已向山田宏表示，會議資料可以轉送一份給她。麻生太郎出任最高顧問，幹事長代理萩生田光一擔任幹事長；被視為政權發言人的官房長官木原稔出任事務總長，黨中央政治大學院院長山田宏則擔任事務局長。

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