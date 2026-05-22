美伊外交協商「進入最終階段」

美國總統川普表示，華盛頓與德黑蘭的外交協商進入「最終階段」，願意等待數日以便得到伊朗的「正確答覆」。（美聯社檔案照）

美國總統川普廿日表示，華盛頓與德黑蘭的外交協商進入「最終階段」，願意等待數日以便得到伊朗的「正確答覆」，但也警告伊朗情勢正處在臨界點，局勢可能迅速升級。伊朗半官方媒體［伊朗學生通訊社］（ISNA）廿一日報導，伊朗正在研議並準備回覆美方提交的一份方案，該方案「縮減了部分分歧」，「但要進一步縮小分歧，華盛頓方面必須停止挑起戰爭的念頭。」。

美伊近期不斷透過協調國巴基斯坦交換的和平提案，是基於德黑蘭早前提交的「十四點協議」。主要訴求為先達成一項由伊朗重啟荷姆茲海峽航道，換取美國解除海上封鎖的短期協議。美方最為重視的核子議題留待後續進一步商討。伊朗外交部同日指出，德黑蘭期望獲得結束包含黎巴嫩在內的所有戰線，以及釋出遭到制裁的凍結資產等條件。目前伊朗尚未說明何時會正式回覆美國。

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川普廿日在安德魯聯合基地向媒體指出，「若我們得不到正確答覆，事態會進展非常迅速。我們已整裝待發」，被問及願意等待多久時間？川普說，「可能是幾天，但也可能非常快速」。川普重申絕對不允許伊朗取得核武，與德黑蘭的外交協商進入最終階段，「我們要不達成一項協議，要不就會讓局面有些難堪，但願不必如此」。

協議癥結在於對伊朗濃縮活動及高濃度濃縮鈾庫存的處置方式。美方要求德黑蘭交出庫存，防止伊朗日後用於研製核武，以及中止濃縮活動至少十年時間。

伊朗總統裴澤斯基安廿日在社群平台發文，表明德黑蘭不願向美國屈服的決心，「透過脅迫逼迫伊朗屈服是妄想」。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）對美國的潛在攻擊行動發出警告，若再次侵犯伊朗，「戰事將擴展至中東區域之外」。

路透廿一日引述兩名伊朗高層消息人士獨家報導指出，最高領袖穆吉塔巴．哈米尼已下令，禁止把接近製造武器等級的濃縮鈾運至國外。消息人士指出，伊朗高階官員認為，將濃縮鈾運至國外將使伊朗未來更容易受到美國與以色列攻擊，但這項問題仍有「解決方案」，例如「在國際原子能總署（IAEA）監督下逐步稀釋庫存」。

美聯社廿一日報導，儘管難以斷定當前由誰掌握伊朗最高決策權，但以IRGC總司令瓦希迪為首的強硬派已成主要角色，也是能夠直接與穆吉塔巴接觸的少數人之一。瓦希迪曾參與兩伊戰爭，更長期執掌負責境外行動的「聖城旅」，對外始終堅持極端反美立場。

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