川普與納坦雅胡通話 為「伊」不快

美國總統川普（右）與以色列總理納坦雅胡（左）通話商討伊朗議題時，對局勢發展意見分歧導致氣氛緊繃，顯示川普傾向外交協商的立場，與納坦雅胡的強硬主張產生矛盾。（路透檔案照）

美國新聞網站Axios報導，關係緊密的美國總統川普與以色列總理納坦雅胡，十九日通話商討伊朗議題過程中，因為對局勢發展意見分歧導致氣氛緊繃，顯示出川普傾向外交協商的立場與納坦雅胡的強硬主張產生矛盾。

川普十八日表示，原定十九日對伊朗的新一輪打擊行動，在卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等盟國領袖要求下暫緩，並對美伊達成協議抱持樂觀態度。知情人士指出，卡達和巴基斯坦提出了一份納入其他區域協調國意見的和平備忘錄，盼能彌補美伊協商分歧。

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納坦雅胡不信伊會遵守協議

然而，納坦雅胡對協商抱持高度疑慮，不相信德黑蘭會遵守任何和平協議，必須在某個階段重啟戰事進一步打擊伊朗軍事能力，以及透過摧毀關鍵基礎建設削弱德黑蘭神權政府。

消息人士透露，卡達、沙國、土耳其和埃及過去幾日設法修正和平提案。卡達近期向美伊提交的新草案，試圖彌補先前巴基斯坦提案的差距。協調國目標在於得到來自伊方在核子計畫上更多實質承諾，以及來自美國逐步解除凍結資產的具體作法。

川普在電話中向納坦雅胡談到，各協調國正致力於提出一份能夠讓美伊簽署，正式終結戰爭的意向書，以及發起為期卅日的協商期，討論伊朗核計畫及重啟荷姆茲海峽等議題。

兩名以色列官員透露，兩名領導人對局勢的走向意見分歧，納坦雅胡在通話後感到憤怒，但也希望在未來幾週前往華府與川普會晤。消息還指出，以色列駐美大使向美國國會議員告知納坦雅胡對本次通話的擔憂。以國使館對此否認，指大使不會對私人通話表達意見。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普與納坦雅胡十七日通話時，示意可能推進代號「大錘行動」的對伊新軍事行動，但不久便宣布延後。

CNN引述以色列人士說法，特拉維夫高層強烈渴望再次進行對伊朗的軍事打擊，同時對川普的態度感到愈發沮喪。

川普與納坦雅胡過去就曾因伊朗問題意見不合，但在戰爭期間仍保持密切合作。川普廿日重申兩人關係良好，在伊朗議題上，「納坦雅胡會依照我的一切指示行事」。

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