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    首頁 > 國際

    美情報：伊朗已重建軍工設施 生產無人機

    2026/05/22 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    美國情報顯示，伊朗已在過去6週重啟其部分無人機生產，快速重建其稍早在美國與以色列空襲中遭破壞的軍事能力，而且速度遠超美方預期。（法新社檔案照）

    美國情報顯示，伊朗已在過去6週重啟其部分無人機生產，快速重建其稍早在美國與以色列空襲中遭破壞的軍事能力，而且速度遠超美方預期。（法新社檔案照）

    美國有線電視新聞網（CNN）廿一日獨家披露，根據兩名熟悉美國情報評估的消息人士，自今年四月初中東停火以來，伊朗已在過去六週重啟其部分無人機生產，德黑蘭當局正快速重建其稍早在美國與以色列空襲中遭破壞的某些軍事能力。四位消息人士告訴CNN，美國情報顯示，伊軍重建速度遠超美方最初預期。

    CNN說，近期美國情報報告一面倒顯示，中東衝突是削弱了伊朗軍力，但並未將之摧毀；而伊朗也證明他們能在攻擊後迅速重建，有效限制戰爭的長期影響。

    這四名熟悉相關情報的消息人士說，伊朗重建軍事能力，包括毀於當前中東衝突的飛彈發射場、發射器與關鍵武器系統的生產能力，意味美國總統川普若決定恢復轟炸伊朗，伊朗仍對美國在中東地區的盟友構成重大威脅，令人質疑此前的美以空襲已在很大程度上破壞伊朗長期軍力的說法。

    最快六個月內重建無人機攻擊能力

    其中一名美國官員告訴CNN，儘管不同武器零組件重啟生產的時間不同，部分美國情報估計顯示，伊朗有可能最快在六個月內完全重建其無人機攻擊能力，超越美國情報界此前設定的所有重建時間表。

    伊朗恢復的各種軍力中，以無人機特別令美國的區域盟友擔憂。一旦敵對行動再起，伊朗可能會以發射更多無人機，攻擊落在無人機與飛彈射程內的以色列與波斯灣國家。

    消息人士告訴CNN，伊朗能比預期更快恢復軍力是拜多種因素所賜，從取得中俄支持，到美以空襲造成的破壞的嚴重性不如預期；儘管美國持續封鎖伊朗可能已限制伊朗取得外援，但中國在中東衝突期間一直提供伊朗飛彈零件。在此同時，儘管在美以攻擊中受到重創，根據美國情報評估，伊朗仍保有彈道飛彈、無人機攻擊與防空能力，意味伊朗快速重建軍事生產能力並非從零開始。

    此外，CNN四月時曾報導，美國情報評估認為，約半數伊朗飛彈發射器沒被炸毀；但根據知情人士，近日情報報告將倖存的伊朗飛彈發射器數字提高到三分之二，部分原因在於伊朗趁停火挖出沒被炸掉的發射裝置。

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