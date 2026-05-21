大批美金穹 普習加強戰略合作

中國國家主席習近平（右）20與俄羅斯總統普廷（左），簽署經貿、教育、科技等領域超過四十項合作協議。（路透）

中國國家主席習近平廿日與來訪的俄羅斯總統普廷舉行會談，簽署論及進一步加強全面戰略合作、核子安全與台灣的聯合聲明，還批評不到一週前訪問北京的美國總統川普推動的「金穹」飛彈防禦系統，並未在雙方談判多年的合建天然氣管道計畫上取得突破。

就在川普結束北京訪問數天後，習近平在歡迎川普的同一地點—北京人民大會堂外的廣場上，為普廷舉行歡迎儀式，同樣有兩名元首登上校閱台、演奏兩國國歌、鳴放廿一響禮炮、在習近平的陪同下閱共軍儀仗隊與觀看分列式、學童列隊揮舞花束與兩國國旗，以及宴會中有有北京烤鴨。普習兩人在會面時互稱親愛的朋友、老朋友，展現緊密情誼。川普廿日說，習普會是好事。

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簽署逾40項合作協議

普習會後簽署並發表一份將近一萬字的中俄聯合聲明，內容涵蓋核子安全、台灣，還有東北虎、大貓熊與金絲猴；此外，習普還見證兩國簽署經貿、教育、科技等領域超過四十項合作協議，及雙方在普廷來訪期間發表中俄關於世界多部分和新型國際關係的聯合聲明。值此中俄戰略協作夥伴關係建立卅週年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署廿五週年，習普還同意續延該條約。習近平在簽約儀式後表示，中俄兩國關係已達到「歷史最高水平」。

習普會中曾論及中東局勢等重大國際與區域問題，習近平強調中東地區「全面止戰刻不容緩」，堅持談判尤為重要。但兩人在會後記者會上並未透露相關細節，而是在提到「世界面臨倒退回叢林法則的危險」，同樣身為聯合國安理會常任理事國的中俄有責任「反對一切單邊欺凌和開歷史倒車的行徑，尤其要反對一切否定二戰勝利成果、為法西斯和軍國主義『翻案招魂』的挑釁行徑，共同推動構建更加公正合理的全球治理體系」。習普還稱川普的「金穹」飛彈防禦系統計畫威脅戰略穩定，以及稱未就已到期失效的「新戰略武器裁減條約」（New START）制定替代方案的華府不負責任。

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