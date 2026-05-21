普廷侵烏挫敗 牽動習對台算計

中國國家主席習近平（左）20日在北京人民大會堂，以軍禮歡迎來訪的俄羅斯總統普廷（右）。（路透）

據稱中國國家主席習近平在北京與美國總統川普會談時曾表示，俄羅斯總統普廷有朝一日可能會後悔入侵烏克蘭。儘管川普否認習近平曾出此言，但美國有線電視新聞網（CNN）廿日報導，戰場上的新趨勢顯示，習近平是對的。

報導指出，這為川普以外交手段結束烏俄戰爭提供了新契機，但需要採取與以往不同的策略。川普外交策略背後的假設，一直是烏克蘭居於弱勢，必須在談判桌上做出讓步，否則就會輸掉戰爭。這個曾經令人質疑的假設，如今已被證明是錯的。

請繼續往下閱讀...

普廷原本以為，二〇二六年將是俄軍憑藉龐大規模與人力優勢，突破前線並奪取烏克蘭東部的一年，但這並未發生。今年取得淨領土進展的是烏克蘭，俄國入侵部隊還蒙受重大損失。烏克蘭已在前線建立一條長達十至十五公里的「殺戮帶」，俄軍暴露在無休止的無人機攻擊之下。

據估計，俄羅斯每月死傷人數接近或超過三萬至四萬人，自入侵以來，俄軍總傷亡人數已遠遠超過一百萬。普廷在戰場上幾乎沒有任何實質成果，而且情勢看來每個月都在惡化。

CNN指出，習近平的前述言論之所以重要，不僅在於它對俄羅斯可能傳達的意義，更在於中國可能從這場戰爭中學到何種教訓，以及其對台灣的圖謀。儘管習近平已下令解放軍在二〇二七年前做好奪取台灣的行動準備，但烏克蘭的案例證明，面對意志堅定的防禦者，要促成其政治迅速崩潰的難度極高。

美可展現聯盟實力 警告中俄

在接下來的六個月裡，習近平將會審視這些趨勢，評估對台最終圖謀的利弊，而美國有機會讓習近平更為忌憚。美國的比較優勢在於聯盟，及集結理念相近夥伴在互相防禦與共同利益上的承諾。因此，美國當前最明智作法，就是強化北約組織的實力，及其對烏克蘭的支持，藉此向普廷證明他已無機會重獲優勢，同時也向習近平表明，任何對台灣的行動都將面臨協調一致的反擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法