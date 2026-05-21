美擬裁歐洲駐軍 回到烏俄戰前水準

五角大廈宣布，將把駐紮歐洲的旅級戰鬥部隊，從4個減少到3個，規模減至2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭戰爭之前的水準。圖為美軍與北約特種部隊在羅馬尼亞舉行聯合演習。（法新社）

美國戰爭部（國防部）十九日宣布，將削減美國在歐洲駐軍人數，把駐紮歐洲的旅級戰鬥部隊，從四個減少到三個，規模減至二〇二二年俄羅斯全面入侵烏克蘭戰爭之前的水準。戰爭部表示，這項決定是「聚焦美國在歐洲軍力部署態勢的完整、多層次程序的結果」。根據美國國會研究報告，一個旅級作戰部隊約有四〇〇〇到四七〇〇名官兵組成。

這是川普政府施壓歐洲盟邦，承擔更多軍事防衛責任的最新動作。上週傳出美國取消原定輪派至波蘭的四〇〇〇名美軍部隊部署計畫，本月初五角大廈也宣布減少在德國駐軍。然而，批評者警告，此舉將削弱北大西洋公約組織對俄羅斯的嚇阻力。

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范斯：調整軍力資源 對歐洲不是壞事

美國副總統范斯十九日稍早才表示，美國尚未決定前述四千名部隊是否最終將派駐波蘭，「可能改調派歐洲其他地方」；他說，美國在討論的並非將所有美軍撤離歐洲，而是以最符合美國安全利益的方式，調整軍力資源，「我不認為這對歐洲來說是壞事，這正鼓勵歐洲擔起更多責任」。

北約秘書長呂特廿日表示，美國削減歐洲駐軍涉及的是輪調部隊，不會損及北約的整體防禦規畫。北約廿一日起在瑞典連兩天舉行外長會議，預料將施壓美國國務卿魯比歐，說明裁軍時程。

北約透過一套名為「北約部隊模型」架構，掌握在衝突或者重大危機發生時，可供調遣的部隊。根據路透引述消息人士說法，這些部隊的組成高度保密，不過，五角大廈已決定顯著減少投入比例。戰爭部主管政策的次長柯伯吉預定出席七月北約峰會，調整該架構為一大優先要務，他曾公開表示，即便歐洲盟邦擔起傳統部隊的主導角色，美國仍將持續運用其核武保護北約成員。

美國在俄羅斯二〇一四年吞併烏克蘭克里米亞島後，增派部隊駐紮歐洲，二〇二二年二月俄羅斯侵略烏克蘭後，又進一步加派兵力。前總統歐巴馬政府時期主管歐洲和北約政策的戰爭部副助理部長湯生警告，「若我們雜亂無章、隨意地撤出，會釋放什麼訊息？」

北約歐洲盟軍部隊最高司令、美國空軍上將格林克維奇十九日表示，他不預期美國會立即將歐洲駐軍規模減少超過五千人。

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