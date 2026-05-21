中國秘訓俄軍 操作無人機

歐洲情報機構及媒體披露，中國去年底秘密訓練數百名俄軍，包括無人機與電子戰，其中部分俄軍已重返烏克蘭戰場。圖為烏克蘭首都基輔的住宅區遭俄軍無人機與飛彈攻擊。（法新社檔案照）

部分已重返烏俄戰場

值此俄羅斯總統普廷訪問北京之際，路透十九日獨家披露，根據三家歐洲情報機構以及路透看到的資料，解放軍去年底在中國秘密訓練約兩百名俄羅斯軍人，其中部分俄軍已重返攻打烏克蘭的戰場。中國向來堅稱在俄烏戰爭中保持中立並以調人自居，但北京當局此前就被指在烏戰中提供莫斯科軍備，如今又再被踢爆竟還協助培訓俄軍攻烏。

德：中國日益挺俄 已構成威脅

德國世界報廿日也有類似報導，指稱根據該報看到的機密文件，共軍去年底在至少六個中國軍事基地密訓數百名俄兵，訓練重點是無人機與電子反制措施；許多受訓俄兵隨後被派往烏克蘭作戰，包括俄羅斯的精銳Rubicon前線無人機部隊。同日，德國外交部發言人表示，中國愈來愈支持俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，已對德國自身安全構成威脅。

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路透的報導指出，這些使用無人機為主的俄軍密訓課程，概述於去年七月中俄高官在北京簽署的一份中俄雙語協議；大約兩百名俄軍在位於包括北京與南京等地軍事設施受訓，此外也有數百名共軍在俄國的軍事設施受訓。一名不具名情報官員說，俄軍在中國接受在作戰與戰術層面上的訓練然後參與烏戰，顯示中國遠比以往所知更直接地涉入這場戰爭。

數百名共軍在俄軍事設施受訓

根據路透看過的中俄訓練協議，俄軍在中國接受像是無人機、電子戰、陸軍航空與裝甲步兵等的訓練。協議禁止中俄兩國媒體的任何採訪報導，以及規定不得告知任何第三方。踢爆此事的三家歐洲情報機構中的兩家說，共軍至少從二〇二四年起就赴俄受訓，但俄軍在中國受訓倒是新鮮事。

爆料的其中一家情報機構說，已確認一些曾在中國受訓的俄軍身分，軍階從下士到中校不等，這些人之後直接參與在克里米亞與札波羅熱使用無人機的戰鬥行動。路透看到的一份列出赴中受訓俄軍名單的俄軍文件中，也有這些人的姓名。路透無法獨立證實這些人之後是否投身烏戰。該情報機構還說，許多在中國受訓的俄軍很可能都去了烏克蘭。

路透看到的俄軍內部報告，曾描述俄軍在中國的四次受訓課程；其中三份報告的受訓時間都是去年十二月，提及俄軍在河北石家莊、河南鄭州與四川宜賓的軍事設施受訓，課程包括聯合兵種作戰、使用無人機發射迫擊砲、無人機攔截干擾以及飛行模擬器等。第四份報告的受訓時地則是去年十一月在南京，內容包括爆裂與排雷等技術，並附有顯示制服俄軍正在接受中國軍裝教官指導的照片。

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