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    首頁 > 國際

    川普︰原定轟炸伊朗 應中東盟友請求暫緩

    2026/05/20 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    （歐新社）

    （歐新社）

    美國總統川普十八日表示，在中東盟友請求下，暫緩原定十九日對伊朗的新一輪打擊行動，並再次對美伊達成協議抱持樂觀態度。然而，從伊朗國營媒體十九日公布的最新協議內容來看，與日前才被川普斥為「垃圾」的提案差異不大。伊朗軍方還警告，若美方恢復攻勢，將以「新裝備和新作戰方式」開闢「新戰線」應對。

    伊朗最新協議提案 變化不大

    川普在「真實社群」發文宣布，在卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國領袖要求下，暫停對伊朗發動攻擊，當前進行的協商有達成協議的可能。川普強調，與伊朗的協議將是美國、中東國家乃至其他地區都能接受的方案，最重要的是不能讓伊朗取得核武器。

    基於對盟國領袖的尊重，川普下令戰爭部長赫格塞斯與參謀長聯席會議主席凱恩暫停行動，但也要求他們做好準備，以便在無法達成協議的情況下，立即發動全面大規模攻擊。

    川普在白宮表示，對伊朗的攻擊行動延後些許時間，但也希望能永久維持下去，「我們在和伊朗進行重大討論，讓我們拭目以待結果如何」。川普認為，情勢發展非常正面，阿拉伯盟友認為可能達成不讓伊朗取得核武的協議，「有非常好的機會能夠達成某些成果。若可以不必猛力轟炸他們，我會非常樂意」。

    路透引述伊朗通訊社（IRNA）報導，德黑蘭提出的最新和平條件，包括停止黎巴嫩在內的所有戰線、美國從伊朗周邊區域撤軍、賠償由美國和以色列軍事行動導致的戰爭損害等。伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，德黑蘭還尋求解除制裁、釋出遭凍結資金，以及結束美國的海上封鎖行動。

    據伊朗半官方媒體法斯通訊社報導，美國提出的五項條件中，要求伊朗僅能運作一座核設施，並將高濃度濃縮鈾庫存交付美國保管，且拒絕釋出四分之一伊朗凍結資產或支付任何戰爭賠償。

    伊朗半官方「塔斯尼姆通訊社」則引述親伊朗協商團隊人士說法報導，美國在最新提案中做出讓步，同意解除對德黑蘭的石油制裁。但美國匿名官員否認這項報導。

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