南華早報︰美兩黨一致挺台、對中國強硬

（路透檔案照）

對任何「不挺台」立場 兩黨均提警告

香港「南華早報」十九日報導，美國國會對總統川普這次訪問中國的反應，凸顯共和、民主兩黨對華府處理與中國關係的討論已經轉變，轉向國家安全、台灣以及與北京的戰略競爭，美國對中國的強硬立場愈加具有跨黨派性質。

民主黨批川普太遷就北京 共和黨強調不應為經濟犧牲台海嚇阻力

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報導指出，華府對北京的政治共識近年已出現顯著改變，對於任何被視為美國不再力挺台灣，或軟化與中國更廣泛戰略競爭的立場，兩黨均提出警告。民主黨人批評川普過於遷就北京，許多共和黨人也強調，與中國的經濟往來，不應以犧牲在台海的嚇阻力為代價。

中國議題 轉向國安、科技、軍事嚇阻

這些議員的反應顯示，有關中國的辯論已出現根本性變化，過去主要圍繞著貿易逆差、市場准入等經貿議題，如今則是從國家安全、科技競爭，以及軍事嚇阻的角度，看待美中關係。

即使個別議員對關稅、外交，以及美中經濟脫鉤程度仍有歧見，但對於北京地緣政治野心的疑慮，以及強力支持台灣，已是橫跨兩黨的立場。在川普和中國國家主席習近平舉行會談前，聯邦參議院民主黨領袖舒默、夏亨、華倫等多名民主黨議員共同發表聲明，提醒川普不應為了尋求與中國的經濟協議，而「交易掉」美國的安全承諾。

峰會後，參院外交委員會多名民主黨成員批評川普，從北京帶回的具體戰略成果有限，卻在對台立場上製造不確定性。聲明強調，「我們為總統在峰會期間，拒絕捍衛美國對台灣的支持深感不安」，並指川普看似願意為了最小且可逆轉的「交易」，犧牲美國國家安全。

民主黨籍眾議員肯納十八日也在接受CNBC財經頻道訪問時指出，川普訪中期間，未能明確重申美國對台灣的支持，甚至暗示未來對台軍售可能成為華府與北京更廣泛談判一環，「我認為那（對台軍售）不應該成為談判籌碼」，「習近平不應以軍事手段脅迫台灣的看法，不應該成為談判籌碼」。

共和黨方面，儘管議員普遍較為支持川普與中國接觸，但也同樣強調，基於安全顧慮和區域軍事平衡，需要維持對北京的壓力。

聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨議員穆勒納爾在「川習會」前表示，美國應從「實力地位」出發與中國往來，同時維持對台灣與印太盟友的跨黨派支持。共和黨參議員柯頓也警告，與北京的經濟談判，不應削弱美國在亞洲的軍事態勢，或減少對中國科技野心的審視。

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