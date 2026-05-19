古巴獲逾300無人機 擬攻美軍基地

（美聯社檔案照）

美國新聞網「Axios」引述機密情資顯示，古巴取得超過三百架軍事無人機，並在近期開始討論鎖定關達那摩灣（Guantanamo Bay）美軍基地、船艦或佛羅里達州西島（Key West）的攻擊計畫。

川普可能藉此情資 當作出兵理由

鑑於哈瓦那無人機作戰的發展以及伊朗軍事顧問現身當地，此份情資反映出川普政府對古巴的威脅程度評估，也可能用來作為美國發動軍事行動的理由。

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官員表示，考慮到無人機技術與美國本土近在咫尺，以及由恐怖組織、毒梟到伊朗和俄羅斯等惡意行動主體使用的可能性，當前的所觀察到的現象引發擔憂，視其為持續擴大的威脅。官員引述中央情報局（CIA）局長雷克里夫說法，表明古巴不能成為敵對勢力對西半球發動敵意行動的平台，「西半球不能是敵人活動場所」。

官員指出，古巴自二〇二三年起便從俄羅斯和伊朗取得具備各式攻擊無人機，存放在島內的各個戰略地點。過去一個月內，古巴官員向俄國尋求更多數量的無人機和軍事設備。美方攔截的情報還得知，古巴情報官員嘗試學習伊朗抵抗美國的方法。俄國和中國則在古巴設有用來蒐集信號情報的高科技間諜設施。

古巴駐美國大使館發布聲明，強調哈瓦那與其他國家一樣，擁有抵抗外部侵略的自衛權，這項權利受到國際法和聯合國憲章所保障，「試圖尋求古巴歸降，且事實上透過軍事侵略和戰爭摧毀古巴的美國內部人士，不要浪費任何時間編織藉口，製造、散播謊言，以及把面對潛在侵犯所做的合理準備妖魔化」。

俄以每人79萬元代價 向古巴徵集軍力

據美國官員估算，莫斯科以每人約二．五萬美元（約新台幣七十九萬元）代價向哈瓦那徵集軍力。有多達五千名古巴士兵在烏俄戰場協助俄國侵略烏克蘭，無人機作戰效率也得以從戰場傳回古巴軍事領導層，「他們是普廷（俄國總統）絞肉機的一部分。他們正學習關於伊朗的戰略，這是我們得設法防範之處」。

美國官員並未認為古巴屬於立即性威脅，或積極計畫攻擊美國利益，因為哈瓦那並無如同伊朗般封鎖荷姆茲海峽的能力，來影響佛羅里達海峽，也不擔心會有戰鬥機從古巴起飛朝美國而來。古巴軍事官員討論的是在與華府敵對情勢爆發之際的無人機作戰計畫。即使如此，雙方僅有九十英里遠的地理現實，仍無法讓美方徹底安心。

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