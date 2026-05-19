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    川普促伊朗達成協議 否則將蕩然無存

    2026/05/19 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    （彭博）

    （彭博）

    伊朗成立新機關 管理荷姆茲海峽

    美國總統川普十七日接受美國新聞網「Axios」電話專訪，再度對伊朗下達通牒，警告「時間正在流逝」，若德黑蘭仍不願與華盛頓達成協議，將面臨更劇烈的打擊，「他們將會蕩然無存」。而在回應美方最新終戰提案的同時，伊朗最高國家安全委員會十八日宣布，已成立負責管理荷姆茲海峽的新機關「波斯灣海峽管理局」（PGSA），但其任務不明。

    美國官員指出，川普希望透過外交協議結束與戰爭，但德黑蘭回絕多數要求，並拒絕在核計畫上做出重大妥協，使得軍事選項重新回到檯面。據路透分析，美國與以色列對伊朗的戰爭，已讓全球各地企業損失至少二五〇億美元（約新台幣七八九五億元），且這個數字仍持續攀升。

    川普已於十六日與副總統范斯、國務卿魯比歐、特使魏科夫及中央情報局（CIA）局長雷克里夫等國安團隊成員會晤，商討伊朗對策。十七日與以色列總理納坦雅胡通話討論伊朗局勢，並安排十九日在戰情室召集國安團隊研議軍事選項。

    另一方面，負責斡旋美伊談判的巴基斯坦，由內政部長納克維在上週末前往德黑蘭，與伊朗領導層商談潛在終戰協議；卡達總理穆罕默德也在十七日與巴、伊官員溝通。

    阿聯核電廠遇襲起火 開戰以來首例

    川普認為，伊朗仍願與美方達成協議，持續等待對方提出新方案。川普上週斥責德黑蘭的提案為「垃圾」，停火協議已形同命危的重症病患。川普在自家社群平台「真實社群」發文指出，「他們想要協議。他們沒有達到我們的期許，他們必須滿足，否則將受到嚴厲打擊，他們不會想要這樣的情況發生」，「時間正在流逝。他們最好加快腳步，否則會蕩然無存」。儘管強調時間所剩無幾，但川普並未設下具體協商期限。

    據「德國之聲」引述以色列媒體報導，美國和以色列正密集準備重啟對伊朗的軍事行動。特拉維夫當局認為，可能很快就會做出決策，發動一場數日至數週的軍事行動。

    阿拉伯聯合大公國西部一座核能發電廠，十七日遭無人機攻擊，導致發電設施起火。據阿聯官員及國防部說法，三架從西部邊境而來的無人機，其中一架擊中巴拉卡發電廠的外圍發電設備。這是美國與伊朗在二月底戰爭爆發後，首度有核電廠遭受攻擊。阿聯總統顧問加爾加希在社群平台發文痛批，針對巴拉卡發電廠的恐怖攻擊，造成局勢危險升級。

    與此同時，巴基斯坦根據共同防禦協議，已向沙烏地阿拉伯部署八千名軍人、一個戰機中隊及一套防空系統，目的是在沙國進一步遇襲時提供支援。巴國加強與沙國軍事合作，但同時也是美伊戰爭的主要調解方。

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