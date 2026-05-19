美稱中國承諾大買農產 北京已讀未回

（路透檔案照）

美國總統川普剛結束北京峰會，白宮隨即於十七日宣布，中國已同意擴大採購美國牛肉與家禽等農產品，承諾在二〇二六年至二八年間，以每年一七〇億美元（約新台幣五三六八億元）的規模進行採購，並將解除對美國牛肉與特定州家禽的進口限制。

同時，雙方也同意設立貿易與投資委員會，尋求降低特定產品關稅與擴大市場准入的經濟合作。但中國外交部發言人郭嘉昆十八日僅表示，中方願意與美方合作，「全面準確」落實好兩國元首達成的「重要共識」，並未正面回應。

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美關切稀土短缺 清單稱中國會處理

這份清單還提到，中國將處理美方對稀土及其他關鍵礦物供應鏈短缺的關切，包括釔、鈧、釹與銦，以及美方對中方「稀土生產與加工設備及技術銷售禁令或限制的關切」。

此外，中國已恢復逾四百家美國牛肉業者到期的登記資格，並新增登記名單，同時正與美國監管機關合作，解除其餘業者的暫停措施，以擴大美國農民的市場准入。同時，中國已恢復進口美國農業部認定無禽流感疫情州別的美國禽肉產品。

清單提到，中國批准中國航空公司採購兩百架波音（Boeing）飛機。這是中國自二〇一七年以來首次承諾採購美國製波音飛機。

中國商務部十六日表示，雙方將「解決或在解決農產品相關的某些非關稅壁壘與市場准入問題上取得實質進展」。美方將「積極推動」解決中方關於其乳製品、海鮮、盆景出口遭扣留，以及承認山東省為無禽流感區等疑慮，中方也將「同樣積極推動」解決美方關於牛肉加工廠註冊及特定州家禽肉類對中出口的疑慮。

白宮曾表示，在上週峰會期間，川普與習近平討論加強經濟合作，包括擴大美國企業在中國的市場准入，以及增加中國對美國產業的投資。兩人同意分別設立貿易委員會與投資委員會，但未提供相關細節，也未說明它們與現有貿易對話有何不同。

根據白宮說法，貿易委員會將允許兩國政府管理「非敏感商品」的貿易，而投資委員會將提供讓雙方討論與投資相關問題的場合。

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