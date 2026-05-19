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    首頁 > 國際

    歐中關係急速惡化 預告經貿全面衝突

    2026/05/19 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）點出歐中貿易失衡的嚴重性。（歐新社檔案照）

    中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）點出歐中貿易失衡的嚴重性。（歐新社檔案照）

    香港「南華早報」披露，二〇二六年「歐中關係論壇」十二日在北京召開，但這場原欲促進歐盟和中國交流的會議，卻在一場討論中走調：歐洲與中國的外交官、官員及專家，針對貿易失衡與保護主義等核心議題展開激烈交鋒，甚至爆發口角。

    上週北京歐中論壇 雙邊爆激烈口角 互批保護主義與霸凌

    報導指出，論壇上的激烈交鋒，與今年稍早部分歐洲國家領袖相繼訪中時，外界普遍解讀的「轉向中國」樂觀說法大相徑庭。此事凸顯中方忽視雙邊貿易失衡現狀，歐方對中方的強硬姿態極為反感，不僅反映出歐中關係高度緊張，更預告未來可能演變為全面性的經濟與貿易衝突。

    這場引發高度關注的爭執場面，發生在名為「歐中貿易關係：沉舟還是同舟？」的分論壇上。論壇旨在探討雙方能否同舟共濟，現場氣氛卻劍拔弩張。中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）率先點出貿易失衡的嚴重性，直言「當前的歐中貿易現狀既不是一艘下沉的船，也不是平等的夥伴關係。這是一艘長達四百公尺的巨型貨櫃輪，當它開往歐洲時，滿載著兩萬四千個貨櫃；然而回程時，船上卻幾乎是空的。」

    對此，復旦大學中歐關係研究中心研究員簡軍波隨即做出反擊，聲稱「歐盟對中國採取脫鉤政策令人遺憾」，並呼籲雙方應該放下成見，「共同努力對抗保護主義」。

    據報導，「保護主義」一詞隨即引發彥辭強力反駁。他引述具體數據指出，目前進入歐洲的貨櫃中，有高達四十二％來自中國，且去年中國運往歐盟的貨櫃總量，更大幅成長十七％，「歐洲的市場是異常開放的……如果你是從火星來的，被要求看看究竟是中國還是歐洲在搞保護主義，只需要一瞬間你就能斷定，中國才是真正的保護主義國家。」

    歐盟駐中國大使庹堯誨（Jorge Toledo）隨後嚴正指出，歐盟目前因推動「工業加速法案」（Industrial Acceleration Act），遭受中國官方媒體與政府的全面攻擊；該法案旨在促進歐洲本土製造業，尤其是汽車業與鋼鐵業的復甦與發展，以減少在戰略產業上對外部的依賴。

    不料，現場一名疑似中方陣營的出席者突然發難，當場指責庹堯誨的言論是「霸凌的生動展現」。針對這項嚴厲指控，出席同場會議的西班牙經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）挺身駁斥，強調會議的主體性與外交禮節：「這是一場由歐盟主辦的會議，你不能在這裡對著歐盟大使談論所謂的霸凌。」

    報導指出，種種跡象表明，歐中關係已進入極不穩定的全新階段，此次正面衝突充分顯示雙邊關係正快速惡化。隨著歐洲加快腳步推動產業振興計畫，中國也不斷發出報復性威脅，更大規模的貿易戰恐將來臨。

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