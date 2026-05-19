日美演習 首設宮古島共同指揮所

日本陸上自衛隊17日起首度在沖繩先島群島的宮古島、石垣島與與那國島實施「陸上總隊演習」，並首次在宮古島設置日美共同指揮所。圖為陸自2022年4月在宮古島舉行演習。（路透檔案照）

「陸上總隊演習」首度在沖繩三島登場 美濱海戰鬥團參與

日本陸上自衛隊十七日起首度在沖繩先島群島的宮古島、石垣島與與那國島實施「陸上總隊演習」，並首次在宮古島設置日美共同指揮所。此次演習除陸自約三百名隊員外，也有駐沖繩美軍陸戰隊第十二濱海戰鬥團（12MLR）約廿人參與。由於緊接在美國和菲律賓主辦的年度「肩並肩」多國聯合演習後舉行，其中的關聯性頗值得玩味。

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肩並肩後舉行 具有極大關聯性

綜合日本媒體報導，陸上總隊演習從十七日起至廿二日，涵蓋宮古、石垣與與那國三島。宮古島的演訓重點，在於日美共同指揮所訓練，石垣島進行88式岸置反艦飛彈發射車的部署與物資輸送訓練，與那國島則實施「掃描鷹二代」（ScanEagle II）無人偵察機飛行訓練，聚焦於提升日本西南地區的嚇阻力與應對能力。

雖然是以陸自為主體，但有駐沖繩美軍12MLR參與，並於宮古島設立日美共同指揮所，這是日美首次在西南地區舉行這類演習。由於緊接在美菲肩並肩演習後舉行，被認為具有極大關連性。

值得注意的是，此次參演的12MLR，正是美國陸戰隊近年推動「遠征前進基地作戰」（EABO）與「分散式海上作戰」的重要核心部隊，主要任務之一就是在「第一島鏈」離島地區建立機動反艦飛彈與情報節點。

在甫於本月初落幕的肩並肩演習中，日本自衛隊首次派出一千四百人正式參演，陸自88式岸置反艦飛彈也首次在演習重頭戲海上打擊中，成功擊沉靶艦，這也被解讀為象徵日本已正式參與第一島鏈對中國海軍的拒止作戰構想。

事實上，這次「肩並肩」演習期間，駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）上月廿九日接受日媒專訪時，提出「擊殺網」（Kill Web）概念，亦即整合美日韓菲的軍力，形成第一島鏈聯合作戰體系。而這個概念在肩並肩演習中逐漸體現，尤其是在呂宋島北部的海上打擊實彈演練，被視為第一島鏈版的「跨國反艦火力網」，亦即模擬在台海或南海發生危機時，如何封鎖中國海軍進出西太平洋的重要航道。

菲律賓位於台灣南側，日本的西南群島則位於北側，其中宮古海峽是中國海軍突破第一島鏈、進入西太平洋的重要出口，若將肩並肩演習視為第一島鏈南側的聯合封鎖，宮古島等演習即為北側的對應部署。

接續「第一島鏈擊殺網化」

這次陸上總隊演習的內容，其實與肩並肩演習強調的「第一島鏈擊殺網化」方向高度一致，尤其石垣島88式岸置反艦飛彈部署訓練，以及與那國島的無人偵察機運用，都具有建立「分散式感測與打擊節點」的意義。

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