「建設性戰略穩定關係」 美拒附和北京用詞

針對中國國家主席習近平向美國總統川普表示，希望構建兩國「建設性戰略穩定關係」，美國之音分析美方不會附和。（路透）

中國國家主席習近平在與美國總統川普的會晤中，提出雙方建立「中美建設性戰略穩定關係」，作為兩國關係未來發展方向，但這項表述並未見於美國官方聲明或從官員口中說出。「美國之音」引述美專家說法，華盛頓不願附和北京的原因，是不希望被中國附加在背後的原則所束縛。

中國外交部長王毅十五日說明川習會情況時指出，兩國領袖同意將「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係新定位，為未來三年甚至更長時間的中美關係做出戰略指引。與中國的論述相較，美國官方說明川習會內容著重具體事項，包括強化經濟合作、打擊芬太尼流入美國以及對伊朗情勢達成共識等。

請繼續往下閱讀...

專家指出，美國雖接受「穩定」的概念，但不會依照北京表述定調美中關係未來方向。華府智庫布魯金斯研究所美中關係專家派翠西亞．金表示，中美建設性戰略穩定關係並非全新概念，而是北京多年理念的重新包裝，涵蓋新型大國關係和基於相互尊重、和平共處及合作共贏等元素。

派翠西亞．金認為，「建設性」和「戰略穩定」是美國政治既有且不帶負面涵義的術語，這些因素可能是北京選擇上的考量。

美國之音援引日本雜誌「外交家」專文分析，在英語中，戰略穩定為冷戰時期術語，屬於超級大國核子競賽和危機管理範疇。對美方來說，戰略穩定的意涵如同工程問題，得以透過建立管道、設立門檻和簽署協議處理；對中國來說，戰略穩定更傾向雙方的互動節奏與哲學概念，是一場博弈。鑒於美中對術語的不同認知，華府可能會忽略北京的真實意圖。

前白宮國安會中國事務主任韋德寧認為，中國提出的口號毫無意義，美國基本上不予理會，美中之間的巨大差異之一便是中國喜於談論原則，美國則不在乎，認為「建設性戰略穩定關係」會像先前北京提出的「中美新型大國關係」一樣不被美方理會。他說，雖然美國也期盼穩定，但因為不希望被中國附加在表述背後的原則束縛，因此不樂於使用這類術語。同意這些表述，對華盛頓來說無異於穿上緊身衣。

一名男子十六日在北京街頭的閱報欄閱讀有關美國總統川普來訪的相關新聞。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法