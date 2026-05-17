中國漁船侵擾 逼近日佐世保基地

佐世保港港內設有駐日美軍海軍基地與日本海上自衛隊基地，圖為停泊在港內的海上自衛隊出雲級直升機護衛艦「加賀號」。（路透檔案照）

美國華爾街日報十五日報導披露，中國政府指揮下的漁船船隊近期在黃海的活動範圍進一步向東延伸，一度逼近距離設有美國海軍基地的日本佐世保基地僅約二四一公里。此外，中國在東海和南海的海警船巡邏與部署近年顯著增加，並在鄰近越南的羚羊礁進行可能是迄今最大規模的填海造陸行動。

一度離佐世保基地僅約241公里

報導分析地理空間數據公司ingeniSPACE的船舶追蹤數據指出，約兩百艘中國漁船近期在黃海的活動範圍向東推進，最密集處位於中韓專屬經濟區重疊海域的東側邊緣。ingeniSPACE營運長傑森．王表示，「他們的意圖是利用這些軍民兩用船隻，進行控制該海域的非正規戰」。

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十餘年來，中國在亞洲主權爭議海域持續部署漁船和海警船。在美國川普政府將軍力投入中東、拉丁美洲等地之際，這套策略為美國在太平洋構成與日俱增的挑戰。

中韓重疊海域 上月600艘中國漁船集結

在中韓重疊海域，已發現一批自二〇一八年起陸續出現的數據收集浮標，二〇二四年更新增鮭魚養殖箱網。在更南側的東海海域，根據ingeniSPACE與紐西蘭Starboard海事資訊公司的追蹤數據，今年四月三日有逾六百艘中國漁船集結排成直線，持續至少十八小時；今年三月、一月及去年十二月也曾出現類似陣型。傑森．王指出，中國暗示其擁有足以威脅商業航運的龐大船隻，正藉此威脅相關國家。

在釣魚台列嶼周邊，中國海警船穩定提升存在感，去年巡邏達三五七天，今年更宣稱驅離至少兩艘日本漁船。往南至中菲主權爭議的南海黃岩島（菲國稱馬辛洛克灘），去年中國海警船數量加倍，並片面宣布成立國家保護區。

在南海則有大量船隻填海造陸

在靠近越南的西沙群島羚羊礁海域，中國亦有新動作。史丹福大學「海洋之光計畫」主任鮑爾指出，自去年十二月二日起，中國派出大批海上民兵船和挖泥船展開填海造陸，並動用準軍事船在周邊形成屏障，阻止越南船隻靠近；近幾週該海域的中國海警與海上民兵船愈加密集，保護這可能是北京迄今最大規模的人工造島工程。

海上據點 西沙群島20個南沙群島7個

中國目前已在西沙群島打造廿個、南沙群島建立七個據點及相關海域的海上力量存在。智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議副主任普雷塔指出，相較於過去，美國對羚羊礁造島的反應「沒那麼大聲」，這雖不能完全歸因於後續發生的委內瑞拉、伊朗戰爭，但中國或許察覺到華府更須分心處理其他事務，國際阻力較小。

CSIS韓國講座主任車維德分析認為，北京擅長利用灰色地帶活動，正利用不至於引爆全面衝突的方式，增加美國及其盟邦在西太平洋的軍事與海上行動壓力，最終迫使其他國家退讓。

華爾街日報15日披露，中國漁船船隊一度逼近距離日本佐世保基地僅約241公里。位於日本九州長崎縣北部的佐世保市的佐世保港，港內設有駐日美軍海軍基地與日本海上自衛隊基地。（路透檔案照）

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