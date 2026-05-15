趁美打伊戰 美情報：中國四處擴展優勢

晚宴上川普入座前，與習近平握手並拍了下他的手臂。（法新社）

華盛頓郵報十三日獨家披露，一份在美國總統川普展開因伊朗戰爭而推遲的訪中行之際流傳的美國情報評估機密報告顯示，伊朗戰爭已對全球雙強美中的競爭造成影響，北京正利用此戰擴大在軍事、經濟、外交與其他領域上的優勢，該報告讓五角大樓內部警覺到為伊戰付出的地緣政治代價。

這份為美國參謀首長聯席會議主席凱恩準備的報告，使用國權四大工具—外交、資訊、軍事與經濟的DIME框架，來評估中國對伊朗衝突的回應。報告中指出，自二月底美伊戰爭爆發以來，中國已對美國在波斯灣地區的盟國軍售，以助其抵禦伊朗飛彈與無人機攻擊。此外，在荷姆茲海峽因戰爭被封鎖後，北京也出面協助世界各國滿足能源需求。

請繼續往下閱讀...

在此同時，伊戰消耗掉大量在短時間難以補足的美國軍備，令台灣、日本、南韓以及其他盟友擔憂，這可能影響美國在台海衝突時出面干預的能力。至於美國軍事裝備與設施在伊戰中被破壞或受損，則讓北京得以觀察到美國的作戰方式，以及從中學習如何規劃其未來軍事行動。

此外，北京還將外界對伊戰的批評納入其大外宣，站在道德制高點上將美國描繪成一個咄咄逼人、秉持單邊主義的沒落大國，藉此轉移外界對中國嚴重侵犯人權與脅迫亞洲各國的注意力。

專家指出，該報告發現，像是在北京提供軍火給美國盟友的同時，也強化美中權力均勢正倒向北京的共識。智庫「新美國安全中心」資深研究員史托克斯直言，「伊朗戰爭極大幅改善中國的地緣政治地位。」

川普曾稱荷姆茲海峽封閉嚴重影響中國石油供應，但該報告指出，中國憑藉發展再生能源與擁有豐富石油儲備而挺過缺油。智庫「布魯金斯研究所」中國專家何瑞恩說，中國是全球排名第二最不受伊戰能源危機影響的國家，僅次於美國，並藉此在海外拓展邦誼，提供航空燃油與其他短缺的能源產品。

包括泰國、澳洲、菲律賓與其他國家，都在伊戰後就能源供應與北京有所接觸以及取得解方。何瑞恩說，這不是利他，而是北京伺機離間美國及其傳統夥伴，因為川普政府一改往例對在能源危機時出面協助友邦不感興趣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法