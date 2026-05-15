美中擬建貿易新制 限非敏感商品

川普訪中，重要閣員與商界鉅子隨行。（歐新社）

中國國家主席習近平十四日向美國企業高層發出樂觀訊息，指「中國開放的大門只會越開越大」。據路透報導，本週美中雙方可望在非敏感商品領域，朝建立有管理的貿易機制邁進，美國財政部長貝森特十四日已證實該消息。

路透指出，本週美中預計將推動一項針對非敏感商品的「有管理貿易機制」，各自挑選價值約三百億美元商品，在不觸及國家安全紅線的條件下，向對方銷售並降低相關關稅。這項構想，最早由美國貿易代表葛里爾於今年三月首度提出。

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針對美中經貿架構，貝森特證實，雙方討論成立「貿易委員會」來管理雙邊貿易，以及成立獨立的「投資委員會」負責非敏感領域的投資事宜。他駁斥外界關於川普尋求中國一兆美元投資的說法，表示不知這數字何來。

涉國安敏感技術持續管制

這項計畫的輪廓仍不明朗，但顯示美國不再要求北京改變其國家主導、出口導向的經濟模式，轉而將重心放在非戰略性產業的貿易數額目標上，同時維持對涉及國家安全敏感技術的廣泛關稅及出口管制。葛里爾上週受訪時將新機制比作一個「轉接頭」，目標是連接兩個不同系統，優化貿易實現更多平衡。

根據中國央視的報導，習近平在會見包括特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克、波音總裁奧特伯格和輝達執行長黃仁勳等美企高層時，傳達了中國將進一步開放的訊號。他表示：「美國企業深度參與中國的改革開放，雙方都受益。中國對外開放的大門只會越開越大。」

紐約時報報導，會談結束後，在離開人民大會堂時，面對媒體詢問取得那些成果，馬斯克說太棒了，此行將完成「很多好事」；庫克對鏡頭比出勝利手勢；黃仁勳則豎起大拇指，盛讚兩位領導人。川普十三日表示，將藉此行呼籲習近平開放中國，習的說法被視為回應。

中國海關恢復美牛進口

與此同時，多家國際媒體引述知情人士消息報導，中國海關十四日已恢復數百家美國牛肉生產企業的進口許可證。美國牛肉進口許可證通常有效期為五年，此前因美中貿易戰導致許可證過期。

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