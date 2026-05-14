美學者：川普不會在台灣議題讓步

美國總統川普（左一）十三日晚間抵達北京首都機場，中方鋪上紅地毯，並派出國家副主席韓正（右一）接機。（路透）

美國總統川普是否會在台灣議題上讓步，以換取更大的利益，成為這次「川習會」的焦點之一。華府智庫「哈德遜研究所」日本事務主席溫斯坦（Kenneth Weinstein）在接受日本媒體訪問時指出，外界批評川普對台灣防衛並不認真，但他認為此說毫無根據，也完全不擔心。

台灣議題攸關美全球主導地位

溫斯坦強調，川普若在台灣議題上失敗，美國在全球的主導地位，以及他身為總統的權威，都將受到嚴重損害。因此，在這次會談中，川普對台灣議題會極度謹慎，不會讓步。

請繼續往下閱讀...

溫斯坦是美國「知日派」學者，立場與川普政府相當接近。川普曾在二〇二〇年三月提名他出任美國駐日大使，但由於聯邦參議院審查程序延宕，最終未獲批准。溫斯坦也多次發表對日本時政的看法，去年中國對高市早苗政府連番施壓，他認為，主要目的就是要讓日本「芬蘭化」，建議高市政府無須讓步。

溫斯坦接受朝日新聞專訪時，被問到第二次川普政府雖然表明重視包括台灣在內的「第一島鏈」防禦，但整體上並未展現強力介入亞洲的姿態，他是如何看待美中關係的前景？溫斯坦表示，外界批評川普對台灣防衛並不認真，但他認為，川普是依靠直覺行動的人，而這種直覺是在紐約房地產業界磨練出來的，川普知道要成為「頂級強者」（top dog）需要什麼。

溫斯坦進一步指出，台灣議題攸關美國在全球的主導地位，以及川普身為總統的權威，川普絕不願意讓習近平成為「頂級強者」。因此，他對台灣議題會極度謹慎，不會讓步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法