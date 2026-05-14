梅蘭妮亞未隨行 川普率對中鷹派快閃

2017年11月，美國總統川普（左二）與第一夫人梅蘭妮亞（左一）訪問中國，在中國國家主席習近平（右二）及第一夫人彭麗媛（右一）陪同下，參觀紫禁城。（美聯社檔案照）

香港「南華早報」十三日獨家披露，美國總統川普十二日啟程，展開他第二次總統任期的首次中國訪問行程，但數年前曾隨同訪中並造成旋風的第一夫人梅蘭妮亞，此次並未隨行。梅蘭妮亞辦公室已證實這項報導，但並未說明第一夫人為何缺席。專家推測，可能與川普此行過於短暫緊湊有關。

報導指出，隨同川普前往中國的要員，包括國務卿魯比歐、戰爭部長赫格塞斯、美國貿易代表葛里爾，以及白宮副幕僚長米勒，均為知名的對中強硬派。除川普次子艾瑞克與次媳賴拉外，還有多名美國企業高層也隨同川普訪中，甚至連執導梅蘭妮亞同名紀錄片的導演瑞特納都赫然在列，唯獨不見二〇一七年風靡全中國的梅蘭妮亞本尊。

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在川普一行啟程前數小時，第一夫人辦公室以電郵回覆南早，證實「第一夫人梅蘭妮亞．川普這次不會隨行」。中國駐美大使館發言人劉鵬宇並未直接回應梅蘭妮亞未隨同訪中的問題，僅表示中美在川普訪中的具體安排上保持溝通。

華府智庫「中美研究中心」資深研究員古普塔認為，梅蘭妮亞未隨行顯示川普這次訪中「層級低調許多」；雖是國是訪問，但有鑑於川普在中國停留的時間不長，亦可視為例行性的事務訪問。梅蘭妮亞的中國粉絲或許會遺憾，無緣再次看到梅蘭妮亞與習近平之妻彭麗媛同台，但古普塔說，這兩位第一夫人數月後仍有機會同台。

古普塔說，偕第一夫人同行的較高規格訪問，可能暫定於今年九月下旬習近平趁前往紐約出席聯合國大會之便，對美國進行國是訪問，「川普（五月）的訪中行，可能只是今年稍後更盛大的第二幕（指習近平可能九月訪美）的預演」。

二〇一七年十一月，梅蘭妮亞隨同川普訪中，並在彭麗媛陪同下參訪小學、看京劇，以及參加包括天文、書法、烹飪與中式建築等各種課程。當川普轉赴越南時，梅蘭妮亞繼續留在北京，曾前往動物園餵食大熊貓「古古」、與學童互動，並遊覽長城。

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