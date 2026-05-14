結束伊朗戰爭 川普：無需中國

美國總統川普12日啟程前往中國訪問，行前告訴媒體，他認為自己不需要中國的協助來結束與伊朗的戰爭，因為美國「最終都會贏」。（美聯社）

美國總統川普美東時間十二日出發前往中國訪問，此行在美國與伊朗和談依然懸而未決下進行，不過，川普表示，不需要北京幫忙來結束戰爭。

淡化中國角色 美國一定贏

川普的談話淡化中國在結束伊朗戰爭可能扮演的角色，「我不認為我們在伊朗問題上需要任何幫忙，不論怎樣，我們都將贏得這場戰爭，以和平或者其他方式」。

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美伊和談已超過一個月，雙方條件仍南轅北轍：華府要求德黑蘭放棄核計畫、解除對荷姆茲海峽的挾制，而伊朗要求賠償戰爭損害、美軍結束航運封鎖，及停止對所有陣線的戰事，包括在黎巴嫩，以色列對伊朗支持之真主黨的打擊行動。川普已斥伊朗的條件為「垃圾」。

伊控制海峽 各別談油氣運輸協議

在此同時，伊朗再次加強對荷姆茲海峽的控制，並與伊拉克、巴基斯坦達成從波斯灣運輸石油、液化天然氣的協議。消息人士指出，其他國家也在探索類似的方式，如此一來，有可能使德黑蘭對該海域的控制愈加成為常態。

川普政府官員十二日表示，美中高層官員上月達成共識，任何國家都不應對通過荷姆茲海峽的船隻收費。美方官員在川習會前夕透露此訊息，意在展現兩國共識，身為伊朗石油主要買家的中國，並未駁斥美方的說法。

被記者問到，在決定與伊朗達成協議的動機中，有多大程度是考量戰爭為美國經濟帶來壓力，川普回答「一點都沒有」，「我只考慮一件事：我們不能讓伊朗擁有核武」。

戰爭部（國防部）代理主計長赫斯特十二日在國會表示，迄今美國在伊朗戰爭上已經花了二九〇億美元（約九一四六億台幣），比上月底提出的估計數字增加四十億美元（約一二六一億台幣）。

戰爭部長赫格塞斯十二日在聯邦參議院撥款委員會聽證會上表示，若總統認為有必要重啟對伊朗作戰行動，可不需獲得國會授權下重啟戰爭，「若總統決定重啟作戰行動，我們擁有採取行動的所有必要權限」。

根據一九七三年「戰爭權力法」，總統可在未經國會授權下，發起緊急軍事行動，但是軍事行動期限為六十天。如今已經過了這個期限。赫格塞斯五月初在參院軍事委員會曾表示，美伊於四月八日起停火，即「暫停」了此期限倒數時間。

共和黨籍參議員穆考斯基問到，若清楚表明國會確實有授權動武，是否會對總統有幫助。赫格塞斯回答，川普政府認為，總統根據美國憲法第二條擁有發動軍事行動的權力。川普政府先前表明，六十天期限限制違憲。

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