隔9年訪中 川習各有盤算

為迎接美國總統川普訪問中國，北京天安門廣場等地掛出美中兩國國旗，維安層級也明顯提升，嚴密監控廣場動態。（路透）

美國總統川普在北京時間十三日晚間近八時，搭乘「空軍一號」專機抵達北京首都機場，展開不到三天的短暫國是訪問。川普十四日將與中國國家主席習近平舉行會談，就伊朗戰爭、經貿及美國對台灣軍售等議題交鋒。國際媒體與專家學者普遍認為，川普與習近平或將重演以往展現親善的場面，但美中雙邊關係的政治突破不會有太大進展。

國是訪問短短不到三天

這是美中兩國元首繼去年十月在南韓釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔九年再次訪中，中方鋪上紅地毯、派出國家副主席韓正接機，並安排三軍儀杖隊、軍樂隊，以及約百名青年男女揮舞美中兩國國旗，高呼「歡迎！歡迎！熱烈歡迎！」迎接川普下機。

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美國務院：將致力維護台海和平

針對川普聲稱將與習近平討論對台軍售議題，美國國務院十二日表示，華府仍奉行基於台灣關係法、美中三公報及對台六項保證的一中政策，致力維護台海和平穩定。

重要閣員、商界鉅子同行

川普率領國務卿魯比歐、戰爭部長赫格塞斯、財政部長貝森特等重要閣員，以及輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等商界鉅子同行。在飛往北京途中，川普在社群平台發文表示，此行對習近平的「首要請求」，將是「開放」中國，加強美國企業在中國的發展。

根據雙方安排，川普將於十四日上午與習近平舉行會談，並將前往天壇參觀，預定十五日返國。在川普抵達前，中國外交部發言人郭嘉昆聲稱，川、習兩人將就事關中美關係及「世界和平與發展的重大問題」，深入交換意見。

華爾街日報指出，川普與習近平目前都面臨國內壓力。伊朗戰爭拖累全球經濟與川普的政治地位，引發共和黨可能在即將到來的期中選舉遭到重創的擔憂。而習近平雖以強人自居，卻面臨經濟低迷不振的困境。中國國內消費疲軟，通貨緊縮壓力揮之不去，儘管尚未威脅到習近平的權力，但與川普的會談成功，有助於為中國企業提供更具預測性的長期規劃，避免經濟問題升級為政治不滿。

穩定雙邊關係 貿易與投資最快

川、習兩人都尋求在這次會晤中取得實質性的勝利。川普希望中國協助結束伊朗戰爭，並大量採購包括大豆與波音飛機在內的美國產品；習近平則希望與華府建立更具預測性的關係，同時致力於削弱美國對台灣的政治與軍事承諾。美國商務部前高級顧問、中國問題專家易明指出，川普與習近平都傾向於穩定雙邊關係，並認為貿易與投資是短期內達成此目標最有效的管道。

此外，美聯社引述一名不具名的川普政府高階官員報導，川普有意提出由美、中、俄三方簽署一項協議，限制各國核武庫數量的構想。中方此前對參與這類協議反應冷淡。據五角大廈估計，中國目前擁有超過六百枚作戰核彈頭，仍遠低於各自擁有超過五千枚核彈頭的美國和俄羅斯。

美國總統川普13日晚間抵達北京首都機場，中方鋪上紅地毯，並派出國家副主席韓正接機。（路透）

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