美與丹麥密商 格陵蘭將增設３美軍基地

美國目前在格陵蘭擁有一座軍事基地，即位於格陵蘭西北部的皮圖菲克太空基地，負責為北美航太防衛司令部監控飛彈。圖為美國副總統范斯伉儷去年3月訪問該基地。（法新社檔案照）

英國廣播公司（BBC）十一日引述多名知情官員報導，美國一直與丹麥定期協商，以擴大在其半自治領土格陵蘭的軍事部署，雙方談判在近幾個月取得進展。美國官員正尋求在格陵蘭南部開設三座新基地，同時致力化解總統川普此前威脅以武力奪取格陵蘭所引發的外交危機。

川普今年一月聲稱，美國應該「擁有」格陵蘭，以防中俄奪取該地。他宣稱，此事可透過簡單的方式或強硬的方式來實現。白宮證實，正與格陵蘭及丹麥進行高階談判，但拒絕披露細節。丹麥曾表達願意討論在格陵蘭增設美軍基地，其外交部也證實正與美方談判，但未說明細節。

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知情消息人士透露，美國官員提出一項安排，將這三座新軍事基地指定為美國主權領土。在談判期間，美國官員並未提出以某種方式奪取格陵蘭控制權的可能性。

美國北方司令部司令季約特在三月國會聽證會上證實，美國正尋求在格陵蘭開設新基地。官員向BBC表示，基地將位於格陵蘭南部，主要負責監控俄中在北大西洋潛在的海上活動。該區域介於格陵蘭、冰島與英國之間，被稱為「GIUK缺口」。

消息人士指出，雙方尚未達成協議，基地數量可能會變動。新基地之一可能位於納沙斯瓦哥，該地為美軍基地舊址，內有小型機場。分析人士表示，其他新基地也可能位於格陵蘭境內已有機場或港口等基礎設施的地點，俾便降低闢建成本。這項任務是由國務院高階官員尼德漢主導，丹麥則是由駐美大使索倫森，及格陵蘭駐華府最高階外交官伊斯博瑟森領軍。自一月中旬以來，雙方團隊已會面至少五次。

美國目前在格陵蘭擁有一座軍事基地，即位於格陵蘭西北部的皮圖菲克太空基地，負責為北美航太防衛司令部監控飛彈，但沒有進行海上監控的部署。二〇二〇年至二四年擔任北方司令部兼NORAD司令的退役將領范赫克，只要美國和盟友留下真空，通常就會被中國和俄羅斯填補。

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