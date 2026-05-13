紐時：張又俠反對拔擢張升民 遭習清洗

中共中央政治局委員、中央軍事委員會副主席張又俠，今年1月被控涉嫌「嚴重違紀違法」，遭立案審查調查。（路透檔案照）

今年一月，中共中央政治局委員、中央軍事委員會副主席張又俠，及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌「嚴重違紀違法」，遭立案審查調查，引發震撼。紐約時報指出，張又俠落馬的導火線，是中央軍委主席習近平欲提拔軍委委員張升民為軍委副主席，但遭到張又俠與劉振立等人反對。

中央軍委紀律檢查委員會書記張升民去年十月被任命為軍委副主席，遞補當時被查的副主席何衛東遺缺。紐約時報首席中國記者儲百亮在題為「習近平是如何對解放軍領導層失去信任的」的報導中指出，探索這場風暴的根源，在於戰備能力（專）與政治忠誠（紅）之間的根本矛盾。

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整肅貪腐 變為高層內鬥

報導指出，習近平上台之初，為避免重蹈前任胡錦濤無法實質掌控軍隊的覆轍，重申「黨指揮槍」，並藉由拔除徐才厚等貪腐將領，確立「軍委主席負責制」。習近平堅信，唯有透過嚴格的思想灌輸與政治審查，才能確保軍隊擁有絕對忠誠。然而，原本針對腐敗的整肅，最終演變為高層內鬥，並在年初張又俠落馬達到高潮。

七十二歲的張又俠曾被視為習近平的鐵桿心腹，出身革命元老家庭，且具備懲越戰爭的實戰經驗，是推動解放軍現代化的關鍵推手。但隨著習近平對軍隊內部腐敗與抗命的猜忌加深，兩人關係急轉直下。

諮詢公司「中國戰略集團」總裁、前美國中央情報局（CIA）情報官員張克斯指出，習、張兩人徹底決裂的導火線，是習近平企圖將主導軍隊清洗的張升民，拔擢至與張又俠平起平坐的軍委副主席大位。張又俠及其副手劉振立對此強烈反對，認為將缺乏作戰經驗的政工將領置於高位，嚴重損害解放軍專業作戰部隊的形象。

歷史上不乏將領高估自己與最高領袖博弈空間的案例，張又俠顯然出現相同的誤判。慘遭出局並被軍方喉舌扣上「嚴重破壞踐踏軍委主席負責制」的大帽子。

如今，中央軍委高層已面目全非。缺乏實戰經驗、靠抓捕貪腐與審查忠誠度一路晉升的張升民，成權力核心中笑到最後的倖存者。這意味著只要習近平對權力穩固的焦慮感存在，這場為了確保絕對忠誠而進行的軍隊大清洗，就沒有結束的一天。

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