聽命於中國 加州華裔市長認罪

美國南加州阿凱迪亞市華裔市長王愛琳，被控擔任中國政府非法代理人遭到起訴，她已認罪並辭去市長職務，最高面臨10年徒刑。（路透檔案照）

美國司法部十一日宣布，南加州阿凱迪亞市（Arcadia）的華裔市長王愛琳（Eileen Wang）被控擔任中國政府非法代理人遭到起訴，她已認罪並辭去市長職務，最高面臨十年徒刑。前男友孫耀寧（Yaoning "Mike" Sun）則被控曾監控台灣前總統蔡英文二〇二三年過境美國訪問的行程，今年二月被判處兩年徒刑。

現年五十八歲的王愛琳在二〇二二年十一月當選由五人組成的阿凱迪亞市議會議員，該市市長由市議員輪流擔任。她上月被控在美國境內擔任外國政府非法代理人，在中國官員的「指示與控制」下，未依法事先告知美國政府，為中國政治宣傳。

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在四月一日提交並於十一日連同指控文件一起解封的十九頁認罪協議中，王愛琳同意對擔任中國政府代理人的重罪指控認罪。王愛琳坦承，她與擔任競選團隊財務長的孫耀寧，在二〇二〇年底至二二年間透過在美國推廣親中政治宣傳，來促進北京的利益。兩人共同經營針對華裔美國人社群的新聞網站「美國新聞中心」，並受中國政府官員指示，在該網站上發布親中內容，充當北京喉舌。

案例之一是二〇二一年六月，王愛琳分享中國駐洛杉磯總領事發表在「洛杉磯時報」的投書，反駁有關中國政府迫害新疆維吾爾族的報導，並聲稱新疆從未發生過種族滅絕，也沒有強迫勞動。美國與其他幾個國家已認定，北京對維吾爾族的政策構成種族滅絕與違反人道罪。

認罪協議提到，在回應一名中國官員對其工作表達肯定的簡訊時，王愛琳回覆：「謝謝領導」。

六十五歲的孫耀寧據稱是王愛琳的男友，二三年四月蔡英文過境美國時，孫負責執行監控蔡英文的任務，即時向中國駐洛杉磯領事館回報蔡的動向，並拍攝支持與反對蔡英文的民眾照片回傳給中方。美方認定，孫耀寧的行為是對台灣元首海外行程的情蒐活動。

王愛琳的律師表示，當時王、孫兩人已訂婚。但她聲稱這段關係已於二四年春季結束，坦承將信任與愛錯付他人，最終誤入歧途。王愛琳也曾與疑似中國情報官員陳軍有過聯繫，後者同樣承認擔任中國政府代理人，並被判處廿個月徒刑。

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