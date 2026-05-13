川普再撂重話 美伊停火岌岌可危

美國總統川普回絕伊朗的停戰提案，將其指為「垃圾」，並聲稱美伊停火協議目前「依靠維生系統」支撐，岌岌可危。（彭博）

嗆伊朗提案「垃圾」 絕不允許德黑蘭取得核武

美國總統川普表明「完全無法接受」伊朗和平方案後，十一日加重語氣，斥德黑蘭提案為「垃圾」（Garbage），並警告當前停火協議雖尚未破局，但已形同命危的重症病患。

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被問及美伊自四月七日實行的暫時停火是否生變？川普在白宮向媒體回應，「讀過他們（伊朗）給我們的那張垃圾後…我甚至沒有看完，我會說現在是最脆弱的時刻」，停火形同正在接受「重大維生治療」的病患，「存活機率僅有一％」。

伊嗆美國納稅人要付更多代價

伊朗最高談判代表、國會議長卡利巴夫十二日在社群媒體發文警告，稱美方沒有替代選項，只能接受十四點方案中所闡明的伊朗人民權利，「拖得越久，美國納稅人就得付出更多代價」。他說，伊朗武裝部隊準備好做出回應，要讓任何侵犯行動「學到教訓」。

伊朗外交部主張，德黑蘭的方案「負責且慷慨」，確保商業船隻航行荷姆茲海峽的安全。核計畫問題會在「時機到來」時討論。伊朗原子能組織主席艾斯拉米十一日重申，核子技術與濃縮鈾問題是伊朗的國家權利，不可談判，也不會列入議程。

紐約時報引述專家看法，川普政府可能視德黑蘭要求戰爭損害賠償及荷姆茲海峽控制權不切實際。報導警告，由於荷姆茲海峽仍處於封鎖狀態，談判的停滯導致全球能源危機持續延燒。

在美國國內，汽油價格已突破每加侖四．五五美元，較戰爭爆發前上漲逾一．五美元。面對國內物價壓力與選舉考量，川普在白宮表示正考慮暫停聯邦汽油以紓解民怨。與此同時，川普暗示可能重啟軍事行動或恢復「自由計劃」以強行疏導荷姆茲海峽的船隻。

以色列智庫「國家安全研究所（INSS）」研究員希特里諾維奇指出，伊朗所堅持的條件顯示出德黑蘭領導層自認佔有上風，因此做出妥協的意願極為有限。

儘管如此，伊朗政府仍面臨達成協議的國內壓力。本就因美國為首的制裁行動陷入困境的經濟情況，在二月廿八日戰爭爆發後因國內產業受創，以及美國海軍實施海上封鎖後雪上加霜。據伊朗媒體塔斯尼姆通訊社引述官員說法，估算因戰爭喪失的職缺達一百萬，直接和間接失業人數達到兩百萬人。

助伊油銷中 美制裁3人9企業

為進一步打擊伊朗經濟，美國財政部十一日宣布，對香港、阿拉伯聯合大公國和阿曼等地共三人、九間企業施加制裁。據財政部外國資產管制辦公室（OFAC）聲明，制裁對象利用掩護機構協助伊朗革命衛隊出售並運輸石油至中國。

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