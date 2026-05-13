川習會前哨／美財長訪日 高市傳達護台海

美國財政部長貝森特（左）12日下午拜會日本首相高市早苗（右），雙方分享對中國的認知，並就日美關係、日美投資計畫、重要礦物，以及川普訪問中國等議題交換意見。（彭博）

貝森特前往中國前先停留東京

在美國總統川普與中國國家主席習近平舉行高峰會前夕，美國財政部長貝森特十二日下午拜會日本首相高市早苗，雙方分享對中國的認知，並就日美關係、日美投資計畫、重要礦物，以及川普訪問中國等議題交換意見。日本政府強調，日方一貫立場是期待台灣相關議題能以和平方式解決。

盼勿在台灣議題向中方讓步

對於川普有意在美中高峰會中，討論美國對台軍售議題，日本副官房長官佐藤啟在例行記者會上表示，已掌握美方相關發言，日本政府不便對其內容置評，但無論如何，維持台灣海峽的和平與穩定，對整個國際社會而言都極為重要。外界認為，高市藉由與貝森特會談再次向美方傳達日本立場，希望川普不要為了換取商業成果，在台灣議題上向中方讓步。

請繼續往下閱讀...

川普預定十三日訪中，十四日將與習近平舉行峰會，貝森特將陪同出席。貝森特在訪中前先抵達日本，先與日本財務大臣片山皋月舉行會談後，拜會經濟產業大臣赤澤亮正、外務大臣茂木敏充，下午拜會高市，兩人會談約廿分鐘。

貝森特就對中政策進行協調

貝森特是川普政府中知名的「知日派」，深受川普信任，也被視為是少數能夠直言進諫的閣僚之一。日本認為，貝森特不僅是經濟閣僚，更是「負責美中事務的閣僚」。日本媒體報導，首相周邊人士指出，貝森特在前往中國前先停留日本，本身就具有意義，這次訪日除了匯率與經濟問題外，主要目的是就對中政策進行協調。

川普原本預定三月底訪中，高市也曾計畫在三月十九日的日美領袖會談中，與川普協調對中國的立場。但因美國對伊朗發動攻擊，導致「川習會」延期，因此透過貝森特再次傳達日本的主張。

強調美日夥伴關係十分穩固

在川普表示將與習近平討論對台軍售的情況下，日本政府內部也對美國在台灣議題上對中國做出過度讓步的可能性抱持警戒，因此將向貝森特傳達日本立場，政府也希望直接探知美國將如何面對中國。

日本電視新聞報導，貝森特與高市會談後向媒體表示，會談中討論川普訪問中國，並強調「日美夥伴關係十分穩固」，高市此前與川普的會談也獲得巨大成功，「我們將進一步推動會談成果」。一名高市側近人士表示，貝森特充分理解台灣擁有半導體大廠台積電的重要性，及其在日美關係中的戰略地位。

美日討論強化重要礦物供應鏈

貝森特十一日抵達日本，這是他自二〇二五年十月以來再次訪日。他十二日上午在財務省與財相片山會談約卅五分鐘，就中東局勢造成的金融市場影響等議題交換意見。此外，雙方也針對中國限制稀土等重要礦物出口交換意見。片山會後表示，雙方討論如何強化重要礦物供應鏈，尤其中國對日本採取的措施非常惡劣、不公平，美方也表示將持續向中國提出主張。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法