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    首頁 > 國際

    伊朗100萬工作蒸發 200萬人失業

    2026/05/12 05:30 編譯盧永山／綜合報導
    （美聯社）

    （美聯社）

    與美國和以色列的戰爭讓伊朗原已殘破的經濟雪上加霜，伊朗政府在開戰後切斷網路服務，更讓企業經營陷入困境，被迫進行大幅裁員。據伊朗官員估計，這場戰爭已造成一百萬份工作消失，直接和間接失業人數達兩百萬人。

    《紐約時報》十日報導，在戰爭期間，美國和以色列襲擊伊朗生產關鍵原料的工業據點和重要基礎設施。自四月八日與伊朗達成停火兩週的協議後，美國對伊朗港口實施封鎖，切斷伊朗大部分的石油出口，並干擾其他商品進口，使伊朗企業飽受壓力。

    求職履歷 一天達32萬份

    伊朗電子商務公司Kamva創辦人法努德（Hadi Farnoud）四月透過社群平台X宣布，公司將永遠關閉，「在歷經兩次戰爭和幾個月的網路中斷後，我們再也無法繞過這場危機了。這一次，我們真的無法繼續下去了。」

    伊朗半官方的「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim）報導，官員默罕瑪迪（Gholamhossein Mohammadi）估計，這場戰爭已造成一百萬份工作消失，直接和間接失業人數達兩百萬人。伊朗新聞網站Asr Iran報導，一家求職平台指出，四月廿五日當天，上傳至該網站的求職履歷創下三十一‧八萬筆的新紀錄，比之前的紀錄高出五十％。

    早在戰爭爆發前，伊朗經濟就因多年制裁、根深柢固的腐敗和管理不當而陷入困境，而不斷貶值的伊朗貨幣里亞爾（Rial）也削弱民眾的購買力。

    伊朗經濟學家哈萊吉（Amir H. Khaleghi）表示，一個難以因應的經濟問題漩渦已經形成，而且情況還不斷惡化，戰前伊朗經濟狀況已面臨一系列重大危機。

    在工業部門，導致大量裁員的直接原因是原料短缺。美以對伊朗發動空襲期間，伊朗主要的石化和鋼鐵廠遭到攻擊，相關產業的原料供應被切斷。此外，美國封鎖伊朗也阻礙進口。

    斷網損失每天逾25億元

    伊朗數位產業曾是該國經濟潛力的象徵，但因政府嚴厲封鎖網路，該產業也遭到重創。伊朗科技產業遊說團體負責人估計，網路中斷每天對伊朗造成高達八千萬美元（約新台幣廿五．一億元）的直接和間接損失。

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