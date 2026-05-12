伊朗議題 川普將強力施壓習近平

美國總統川普訪問中國前夕，一架美國空軍C-17「環球霸王」（Globemaster）運輸機11日降落北京首都機場，為川普此行預先運載物資。（法新社）

美國總統川普預計十三日至十五日訪問中國，與中國國家主席習近平舉行高峰會。白宮高層官員透露，川普此次北京行的首要任務，將是就伊朗問題向習近平強力施壓。雖然川普在行前展現熱情，預言將獲得習近平「大大的擁抱」，但在中東戰火延燒、全球能源供應受阻的背景下，北京對德黑蘭的經濟支援已成為美方優先處理的火線課題。

北京力挺伊朗經濟 美要優先處理

對川普政府而言，伊朗議題與美中經貿關係密不可分。根據白宮對媒體的簡報，川普將在十四日的雙邊會談中，就伊朗議題施壓。白宮官員強調，川普此行原定今年三月進行，正是因為伊朗戰爭爆發而延宕至今，因此解決中東衝突、確保全球經濟穩定，將是此次談判的重心。

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一名政府高層官員指出，川普過去在與習近平通話時，已多次針對中國採購伊朗石油表達不滿。美方強調，中國做為伊朗原油的最大買家，持續的資金挹注變相支撐了德黑蘭在區域間的軍事行動。

此外，中國向伊朗及俄羅斯出售「軍民兩用」物資，也是此次「川習會」攻防的重點。美方預期將提出因伊朗戰爭而對中國相關企業祭出的制裁措施，明確要求北京停止此類交易。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）指出，川普將於十三日晚間抵達北京，十四日上午舉行歡迎儀式，並與習近平展開會談，下午川普將參觀天壇，晚間則將出席國宴，十五日與習近平共進茶敘與工作午餐後離開北京。雙方將討論成立一個新的「貿易委員會」，讓兩國能持續就經濟議題展開對話，並推動能源、航太與農業等關鍵產業合作。

凱利表示，川普此行重點在於調整對中關係，優先考量「互惠公平」，以恢復美國經濟自主。分析指出，若習近平能利用對伊朗的經濟影響力，促成更具實質性的持久和平，或許能成為中國在能源、航太及農業貿易談判中的重要籌碼。

儘管川普強調與習近平的私人情誼，但本次北京訪問行程的待遇規格，顯然難以比擬他二〇一七年首次訪中的「國是訪問+」（state visit-plus）。華府智庫「布魯金斯研究所」研究員、前白宮國家安全會議（NSC）中國事務主任秦江南（Jonathan Czin）認為，由於目前中東局勢高度緊張，且川普政府的國安戰略已明確將中國視為「能力相當的競爭對手」，北京此次更傾向於務實接洽，而非單純提供「帝王級」的排場。

中國正對美期中選舉「反向操作」

外界對川普這次訪中能取得何種成果的期待，可能比上次更低。秦江南指出，北京可能不會在貿易或其他議題上提出重大突破，因為他們正在對美國即將到來的期中選舉進行「反向操作」，認為距離投票日越近，中方的談判籌碼就越多。

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