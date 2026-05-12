納坦雅胡盼10年內 對美軍事金援依賴「歸零」

納坦雅胡（路透檔案照）

以色列總理納坦雅胡在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）十日播出的專訪中，談到美以關係與伊朗戰爭等地緣政治議題，強調移除伊朗濃縮鈾庫存的必要性，堅稱必須在伊朗戰爭結束前，移除濃縮鈾，與美國總統川普不同調。納坦雅胡也說，希望在十年內降低對美國軍事資金援助的依賴，並尋求強化與波斯灣國家的關係。

堅稱終戰前 須移除伊朗濃縮鈾

談及停火卻尚未落幕的美以伊戰爭，納坦雅胡在CBS招牌節目「六十分鐘」中表明，「戰爭還沒結束，因為還有許多工作要完成」，指控伊朗既不交出濃縮鈾，也不願拆除濃縮設施，甚至持續支持區域代理人組織，並推動彈道飛彈計畫。被問及如何移除伊朗持有的濃縮鈾時，納坦雅胡說，「要是有一紙協議，就可以進入並取出濃縮鈾。這是最佳方式」。

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美歷年對以資助 逾1740億美元

納坦雅胡聲稱，川普也持相同立場，「我不打算談論軍事手段，但川普總統對我說過，他想進去。」但法新社報導，納坦雅胡的說法與川普的公開說法不同，川普堅稱已控制住伊朗的核計畫。川普在十日晚間播出的訪談中表示，伊朗已在「軍事上被擊敗」，濃縮鈾「我們隨時都可以移除」，「想要做的時候，就能做到」。

據美國國會研究處（CRS）統計，以色列是二次世界大戰後美國外國援助最大受益國，在不計通膨情況下，累積的資助超過一七四〇億美元，用於強化該國經濟和軍事發展。歐巴馬政府磋商的協議規定，從二〇一八年至二八年每年向特拉維夫提供卅八億美元軍事資助。今年稍早，美國批准向以色列出售「阿帕契」攻擊直升機等總額約六十七億美元的軍售案。

納坦雅胡表示，希望在未來十年降低對美國的軍事資金依賴，使雙方從援助轉變為夥伴關係，「將美國的財政支持，兩國軍事合作中的財政部分歸零」。

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