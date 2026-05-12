為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    納坦雅胡盼10年內 對美軍事金援依賴「歸零」

    2026/05/12 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    納坦雅胡（路透檔案照）

    納坦雅胡（路透檔案照）

    以色列總理納坦雅胡在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）十日播出的專訪中，談到美以關係與伊朗戰爭等地緣政治議題，強調移除伊朗濃縮鈾庫存的必要性，堅稱必須在伊朗戰爭結束前，移除濃縮鈾，與美國總統川普不同調。納坦雅胡也說，希望在十年內降低對美國軍事資金援助的依賴，並尋求強化與波斯灣國家的關係。

    堅稱終戰前 須移除伊朗濃縮鈾

    談及停火卻尚未落幕的美以伊戰爭，納坦雅胡在CBS招牌節目「六十分鐘」中表明，「戰爭還沒結束，因為還有許多工作要完成」，指控伊朗既不交出濃縮鈾，也不願拆除濃縮設施，甚至持續支持區域代理人組織，並推動彈道飛彈計畫。被問及如何移除伊朗持有的濃縮鈾時，納坦雅胡說，「要是有一紙協議，就可以進入並取出濃縮鈾。這是最佳方式」。

    美歷年對以資助 逾1740億美元

    納坦雅胡聲稱，川普也持相同立場，「我不打算談論軍事手段，但川普總統對我說過，他想進去。」但法新社報導，納坦雅胡的說法與川普的公開說法不同，川普堅稱已控制住伊朗的核計畫。川普在十日晚間播出的訪談中表示，伊朗已在「軍事上被擊敗」，濃縮鈾「我們隨時都可以移除」，「想要做的時候，就能做到」。

    據美國國會研究處（CRS）統計，以色列是二次世界大戰後美國外國援助最大受益國，在不計通膨情況下，累積的資助超過一七四〇億美元，用於強化該國經濟和軍事發展。歐巴馬政府磋商的協議規定，從二〇一八年至二八年每年向特拉維夫提供卅八億美元軍事資助。今年稍早，美國批准向以色列出售「阿帕契」攻擊直升機等總額約六十七億美元的軍售案。

    納坦雅胡表示，希望在未來十年降低對美國的軍事資金依賴，使雙方從援助轉變為夥伴關係，「將美國的財政支持，兩國軍事合作中的財政部分歸零」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播