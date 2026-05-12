伊朗否決美提案 川普︰完全無法接受

荷姆茲海峽（路透檔案照）

稱伊朗濃縮鈾庫存 足以建造核武 「有誰接近我們就開轟」

美國總統川普十日表示，在審閱伊朗對美方所提和平協議的回應後，直言「完全無法接受」。德黑蘭則強調「絕不在敵人面前低頭」，雙方均展現強硬立場，意味衝突局勢和關鍵能源航道荷姆茲海峽僵局一時難解。市場擔憂中東衝突升高、荷姆茲海峽石油運輸受阻風險加劇，帶動油價十一日走高，亞洲股市則漲跌互見。

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市場擔憂衝突升高 油價走高

伊朗稍早表示，已透過斡旋方巴基斯坦傳達對美方最新停火提案的回應。川普在自家社群平台「真實社群」簡短闡明對伊朗回覆的立場，「我不喜歡，完全令人無法接受」，但他並未說明德黑蘭回應的具體內容。

伊朗國營媒體聲稱，華府提出的要求形同要伊朗投降，德黑蘭的回應是對美方提案的否決。伊朗堅持尋求在所有戰線結束戰爭，包括以色列目前在黎巴嫩對抗伊朗支持的什葉派基本教義組織「真主黨」（Hezbollah）的戰爭，美以就戰爭損失提出賠償，以及終止制裁、解凍伊朗資產，並保有荷姆茲海峽完整主權。

美方期望在協議中獲得伊朗終止核計畫的保證。德黑蘭雖同意暫時停止濃縮活動，但時限短於美方要求的廿年，也拒絕拆除境內核設施，並要求美國終止海上封鎖換取開通荷姆茲海峽，並警告稱，若美國發動新一輪攻擊，將不會坐視，也不會允許更多外國軍艦進入荷姆茲海峽。

華爾街日報引述知情人士報導，伊朗向美方提出的要求，還包括將部分高度濃縮鈾稀釋，剩餘則轉移至第三國，並要求美方保證，若談判失敗或華府日後退出協議，這些轉存國外的鈾必須返還伊朗。

在十日播出的福斯新聞專訪中，川普透露，美方正監控伊朗剩餘的濃縮鈾庫存，其存量足以在「某個時間點」讓德黑蘭得以建造核武，「我們會知道有誰接近該地區，並對他們開轟」。

伊朗總統裴澤斯基安在社群平台發文，聲稱「絕不在敵人面前低頭」，但也強調關於協商和對話的討論不代表投降或退卻，為外交磋商保留餘地。伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在例行記者會上表示，德黑蘭並未要求任何讓步，「我們要求的只是伊朗的合法權利」。

法英海上部署 伊朗稱將回應

伊朗軍方發言人接受伊朗通訊社（IRNA）訪問時警告，未來的任何侵犯行為將使衝突演變為「敵人始料未及的境地」，未與德黑蘭合作便逕自穿越海峽的船隻，將面臨「嚴峻後果」。

法國航空母艦「戴高樂號」打擊群及英國防空驅逐艦「龍號」部署中東水域，為荷姆茲海峽的國際護航任務預作準備。對此，伊朗警告，將對法英的部署做出「果斷且立即的回應」。

另據「英國海事貿易行動辦公室」（UKMTO）觀察，一艘散裝貨船在杜哈外海遭一枚不明投射物擊中，引發小規模火勢，但無人傷亡。伊朗媒體指出，遇襲貨船懸掛美國國旗。

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