紐西蘭強化印太嚇阻力 擬買日本最上級護衛艦

紐西蘭追隨澳洲腳步，將日本最上級護衛艦列入引進候選名單。（法新社檔案照）

澳洲決定向日本採購「最上級」改良型護衛艦，並於上月簽署共同開發協議，引起紐西蘭高度關注，也將最上級護衛艦列入引進的候選名單。日本政府發言人木原稔在十一日的例行記者會上，對此表示期待，強調若被選定，將有助於深化雙邊防衛合作，有助於強化印太地區的嚇阻力。

日發言人︰有助深化防衛合作

澳洲向日本三菱重工採購十一艘改良型最上級護衛艦，以取代澳洲海軍老舊的「安扎克級」（Anzac-class）巡防艦艦隊，日本防衛大臣小泉進次郎和澳洲國防部長馬勒斯，上月十八日在墨爾本正式簽約，雙方以共同開發名義，前三艘將在日本建造，首艘新艦預計二〇二九年交艦。

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在澳洲採購新艦的過程中，德國是日本最大競爭對手。小泉曾在一次訪談中透露，他曾詢問澳方，為何最後敲定最上級護衛艦，澳洲海軍的一名官員告訴他，如果自己的女兒成為海軍船員，最能保護女兒生命的船艦是哪一艘，所以最後才選定日本的護衛艦。

日澳簽署合約後，傳出紐西蘭有意跟進。紐西蘭國防部長潘克（Chris Penk）七日宣布，紐西蘭海軍巡防艦採購案已進入最後決選階段，日本「最上級」護衛艦與英國31型巡防艦（Type 31）成為最終競爭方案，預計在明年底前向政府提出建議。

日本與澳洲具有「準同盟」關係，紐西蘭和澳洲則是同盟國。木原稔表示，若被紐西蘭選定，將有助於深化雙邊防衛合作。他並指出，不僅是海上自衛隊，還有包括澳洲海軍在內的三國之間，可能有助於提升互通運用性與相互補完性，強化印太地區嚇阻力。

木原還表示，已與紐西蘭政府保持密切溝通，希望在與澳洲政府合作的同時，積極推動相關應對。

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