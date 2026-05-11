伊朗領導層陷分裂 超強硬派杯葛和談

（法新社）

正式回覆美國提案 伊朗總統︰對話不代表投降

伊朗十日正式回覆美國最新的和平提案，但據稱僅聚焦於「結束戰爭」，以及確保波斯灣與荷姆茲海峽的「海上安全」，顯示在情勢持續緊張之際，德黑蘭正試圖以航道安全做為後續協商的談判籌碼。

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伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）聲稱，對話不代表投降；伊朗軍方與國會議員則發出強硬警告，聲稱伊朗的「克制期」已經結束，若美方繼續襲擊伊朗船隻，將面臨毀滅性報復。

伊朗官方媒體報導，德黑蘭的回覆已轉交給居間斡旋的巴基斯坦，內容重點在於結束「各戰線的戰爭，尤其是黎巴嫩戰線」，以及「確保航行安全」，但未提供進一步細節。

裴澤斯基安在社群平台X發文表示：「我們絕不會向敵人低頭。即使談論對話或談判，也不代表投降或退縮。」伊朗軍方參謀長阿布多拉希（Ali Abdollahi）據稱與最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）會面，並獲得「繼續對抗敵人之行動的新指示與指導」。

堅韌陣線反美以 人少聲量大

在美國與伊朗和談進入關鍵階段之際，伊朗內部一支規模不大卻具影響力的超強硬派，正加強宣揚反美論調，力圖破壞德黑蘭與華府達成協議的可能性，也助長美國總統川普所指，伊朗領導層分裂的說法。

美國有線電視新聞網（CNN）九日報導，這個名為「堅韌陣線」（Jebhe-ye Paydari）的派系，自認是一九七九年伊斯蘭革命價值的守護者。德國國際與安全事務研究所（SWP）訪問學者阿齊茲（Hamidreza Azizi）說，該團體宗教意識形態極為強烈，視抵抗美國和以色列為「永恆戰鬥」，甚至認為任何與美國談判的考量都是投降。

在伊朗新領導層面對歷來最大生存威脅之際，超強硬派也正提高在媒體、國會以及街頭的聲量，批評美伊和談，煽動民意，製造分裂，包括指控首席談判代表、國會議長卡利巴夫通敵、違背最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼的紅線。七名與該派系有關的國會議員拒簽署聲明，支持談判團隊。

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