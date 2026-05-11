北約憂心》美恐從義西撤軍 取消在德部署飛彈

美國總統川普（法新社）

知情人士透露，在美國總統川普宣布自德國撤出五千名美軍後，歐洲的北大西洋公約組織（NATO）盟國預期，美方將進一步裁減駐歐洲部隊，可能包括從義大利撤軍，並取消前總統拜登（Joe Biden）任內決定在德國部署長程飛彈的計畫。

彭博九日報導，匿名知情人士透露，川普可能因為不滿義大利與西班牙等國，在伊朗戰爭中對美國的支持不足，而考慮縮減這些國家的駐軍。其他可能的報復行動，還包括美國終止參與部分軍事演習，並將部隊移防至被認為更支持川普的其他國家。

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川普九日接受義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）電話採訪時表示，美國「仍在考慮」是否從義大利基地撤軍，並重申「當我們需要義大利時，他們卻不在那裡。」四月下旬被問及是否會考慮從義大利或西班牙撤軍時，川普回應：「嗯，為什麼不呢？」「義大利對我們沒有任何幫助」，「而西班牙一直很糟糕，絕對糟糕透頂。」

知情人士表示，雖然北約尚未被告知將從德國撤出哪個單位，但官員認為，美國正在尋找可迅速實施撤軍的選項。至於川普特別不滿的西班牙，目標則可能指向羅塔海軍基地（Naval Station Rota）和摩倫空軍基地（Moron Air Base）的美軍。

北約官員 寄望美國會防護機制

美國目前在歐陸駐有約八‧五萬名軍事人員，這個數字會隨著部隊返國或美國為軍事演習增派兵力而波動。散布在歐洲各地的基地，是快速部署至中東、非洲與中亞的跳板。美國在東歐的駐軍，則加強了對俄羅斯的嚇阻力量。

由於德國已不再像冷戰時期做為與俄羅斯對抗的核心，一些北約盟國可能會支持美國資源東移。國防支出佔經濟產出比例最高的波蘭，正推動增加美國駐軍，美國也正在擴建希臘希臘克里特島索達灣（Souda Bay）與波蘭的柯斯丘什科營（Camp Kościuszko）基地。

儘管川普感到憤怒，但北約官員與資深外交官表示，他們仍然相信美國國會防護機制（guardrails），以及美對歐戰略依賴，將限制川普做出大規模改變的能力。美國國會去年通過一項法律，規定若要將美國在歐洲的駐軍削減至七‧六萬人以下，必須獲得國會同意。

前美國駐北約常任代表史密斯（Julianne Smith）指出，雖然許多國家正在重建其防禦能力，但歐洲要能夠保障自身的安全，還需要五到十年，甚至更長的時間。

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