普廷稱將終戰 點名親俄德前總理談判

在俄羅斯持續入侵之際，烏克蘭兒童9日在外喀爾巴阡州（Transcarpathian region）斯瓦利亞瓦市（Svaliava）附近，參觀一場認識軍事裝備的展覽。（歐新社）

「所有和談條件都喬定 才願與澤倫斯基會面」

俄羅斯總統普廷九日表示，他認為烏克蘭戰爭「即將結束」，但必須等到和談所有條件都確定後，才願意與烏克蘭總統澤倫斯基會面。普廷還表示，願意就歐洲的新安全安排進行談判，並點名首選談判對象是德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）。

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在紀念二次世界大戰擊敗納粹德國的「勝利日」紅場閱兵後，普廷被問到西方軍援烏克蘭是否過頭時表示，西方加劇與俄羅斯的對抗，從以前一直持續到現在…挺烏的西方各國耗時數月，等待俄羅斯慘敗與國家崩潰，結果白等一場，但西方迄今仍未擺脫幻想。

普廷說，「我認為這件事（指俄烏衝突）即將結束，但這仍是一個嚴肅的問題」。此前一直迴避與澤倫斯基會面的普廷說，只有在可能達成的和平協議的所有條件都確定後，他才準備在第三國與澤倫斯基會面。

俄烏戰爭已邁入第五年，是歐洲自二次大戰結束以來最致命的衝突。隨著美國二月底對伊朗發動戰爭，由華府斡旋結束烏克蘭戰爭的談判，幾乎沒有任何進展。紐約時報九日報導，流亡海外的俄羅斯異議媒體統計，截至二〇二五年底，約有卅五‧二萬名俄軍士兵死於烏戰。

烏戰成因之一在於普廷不滿北約持續東進，而烏克蘭入約受挫後又爭取加入歐盟。歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）上週表示，他相信歐盟有「潛力」與俄羅斯協商，討論歐洲安全架構的未來。普廷九日在被問到是否願意與歐洲對話時表示，就他個人而言，比較希望對話對象是德國前總理施若德。

施若德拒與普廷切割 飽受抨擊

現年八十二歲的施若德被普遍視為親俄派，他曾在一九九八年至二〇〇五年擔任德國總理，卸任後長期任職於俄羅斯國營能源企業，與普廷私交甚篤。在俄烏戰爭爆發後，他因拒絕與普廷切割，且未立即辭去俄國企業的高薪職務，在德國國內與國際社會飽受抨擊。

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