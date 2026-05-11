收買美國會助理失敗 共諜反遭舉報

（美聯社檔案照）

企圖砸重金 換取華府委內瑞拉計畫、稀土管制對策

就在美國總統川普即將前往中國訪問前夕，紐約時報九日披露，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」的一名助理，數月前被一名偽裝成香港顧問公司員工的中國間諜搭上線，中諜聲稱願意砸重金換取該助理提供該委員會的工作與提案，包括華府的委內瑞拉計畫與稀土管制等對策。

請繼續往下閱讀...

偽裝成香港公司員工 稱一萬美元輕鬆賺

報導指出，去年十二月，中國特委會的一名共和黨籍助理，收到一名自稱克里斯‧陳（Chris Chen）的男子發來的電子郵件，表示只要該助理同意每隔一週打電話分享該委員會的工作，以及美國的中國政策資訊，就能輕鬆賺到一萬美元（約新台幣卅一‧三萬元）甚至更多，對美國貿易或國安議題的見解，包括川普政府在軍事行動後對委內瑞拉的計畫，特別有價值。

為表誠意，陳男多次表示，可先付兩千美元訂金，並將最初的一萬美元提議稱為「試用期」，藉此籠絡該助理充當線人，讓他為了賺更多錢而與之建立長期合作關係。這是間諜常用的招募伎倆。

助理通報後未切斷聯繫 持續對話並錄音

該名助理並未接受陳男的輕鬆賺錢提議，而向中國特委會的上司舉報。該委員會隨即判定，陳男並非他自稱的駐新加坡商業顧問，很可能是一名正招募新線人的中國情報官員或外包特務，並將此事通報聯邦調查局（FBI）。該名助理並未立即切斷與陳男的聯繫，反而持續與他對話並錄音，以了解陳男的策略與興趣，直到在收到報酬前的今年二月底，才以內部風紀評估為由斷聯，陳男還繼續發送郵件試圖挽回。

調查發現，陳男自稱Chris，但其Gmail信箱名稱卻是Kris；自稱任職NimbusHub Strategic Consulting，該公司官網宣稱總部位於香港灣仔大有大廈，但紐時記者實地走訪根本找不到這家公司，該大廈服務台工作人員也說，從未聽過NimbusHub。

紐時指出，美中兩國過去數十年來始終「諜對諜」，北京持續吸收美國政治人物與聯邦雇員，或透過駭客入侵美國政府網站。該名國會助理記錄數月來與陳男的聯繫，揭露北京如何試圖從華府國會山莊獲取敏感資訊，中國特委會已經不是第一次成為目標。去年，有人冒充委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），向政府機構和其他組織發送電郵，試圖獲取可能制裁北京的資訊。調查人員認定，這些郵件與某個駭客組織有關，而該組織又與中國國家安全部有關係。

中國間諜活動專家卡瑞（Dakota Cary）指出，鎖定美國立法機構的情報活動，向來是中國情報機構及其諸多外包特務的當務之急，部分原因在於國會議員及其助理既有可能掌握敏感資訊，又容易上鉤；了解中國特委會的調查工作與立法提案，有助於北京準備反制這些調查與立法大外宣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法