抗中霸權 越南在南海擴大造陸

南海南沙群島的南子礁，由越南自一九七五年起實際控制。圖為菲律賓海軍去年六月拍攝到南子礁正在大興土木。（法新社檔案照）

根據總部在美國華府的「亞洲海事透明倡議組織」八日在美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發布的報告，中國與越南競相透過在南海上填海造陸來強化其領土主權主張，其中越南在過去一年積極在南沙群島大興土木，填海造陸面積增加二一六公頃，開始興建像是導航信標與港口等特殊基礎建設。

根據該報告，在南沙群島新增約二一六公頃土地後，讓越南的填海造陸總面積達一一二一公頃，以及在去年初看似正縮小在填海造陸上與中國的差距，但北京又擴大領先幅度。

請繼續往下閱讀...

報告中說，除了填海造陸，越南也在這些人工島礁上興建專門基建。以在二〇二五年春季打造完成、面積三百公頃的南海上的最大基地「柏礁」為例，越南在二〇二五年下半年開始在此進行較小規模的擴建，目前已架設一組可支援半徑一百海里內飛機導航的導航信標系統，該系統「驚人類似」中國在南沙群島的機場架設的導航信標系統。

興建導航信標系統

至於中國在南海上大興土木的規模更大。北京在西沙群島羚羊礁的重新填海造陸，不但使之成為南海上最大島嶼，也拉大中國在填海造陸上領先越南的幅度—中國在南海的人造陸地總面積約二二一〇公頃，將近是越南一一二一公頃的一倍；中國衛填海造陸所破壞的礁石面積約為二五一九公頃，也遠多於越南的一六六七公頃。

報告中說，越南已在更大、更被開發的礁島上進行明顯的基建開發，包括在生存東島（Grierson Reef，中稱染青沙洲）、舶蘭礁與南華礁興建另外三座港口，使得越南在南沙群島上的港口總數達十五個，其中十一個是在二〇二一年以後建成。預料此一港口數字還會繼續增加，越南控制的帶刀礁（或稱瓊礁）已可見到動工建港初兆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法