淡化交火急簽協議 波灣國家憂

美國副總統范斯八日在華府與擔任美伊戰爭調停人的卡達首相穆罕默德（左）會面。（法新社）

美國華爾街日報八日報導，川普政府本週試圖淡化與伊朗之間的交火事件，加深了波斯灣國家的擔憂：任何旨在結束戰爭的停火協議，都可能讓這些國家面臨一個懷恨在心的伊朗未來的攻擊。

美國總統川普稱與伊朗的海峽衝突是「迷你戰」和「插曲」；參謀首長聯席會議主席凱恩稱伊朗的攻擊是「低度騷擾式開火」。然而，對那些些境內駐有大型美軍基地、長期依賴美國防衛關係來制衡伊朗的波斯灣國家來說，美伊協議將聚焦在華府最主要的伊朗核計畫問題上，忽視傳統飛彈及代理武裝組織等對波灣國家來說最直接的安全威脅。

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美以伊戰爭所帶來的影響，包括削弱川普試圖撮合波斯灣與以色列關係正常化的外交議程，引發對華府安全保證的疑問，以及更加清楚地見識到以色列的軍事力量和野心。

由波斯灣六國組成的「波斯灣阿拉伯國家合作委員會」（GCC）數年來致力於維持與德黑蘭溝通管道，同時深化與美國的國防關係保障區域安全。但在意識到GCC對美軍事行動影響力微乎其微，以及設有美軍基地無法嚇阻伊朗攻擊後，正重新評估對美國的依賴性。阿聯智庫「杜拜公共政策研究中心」主席巴哈倫指美國發起攻擊時，並未考慮到GCC的安全。

GCC內部正因未來如何應對伊朗、美國和以色列產生分歧，部分原因在於伊朗對波斯灣國家的攻擊程度強弱有別。阿聯石油設施及其它基礎建設，以及境內設有美軍基地的科威特遭嚴重針對；沙烏地阿拉伯雖反覆遇襲，但受損程度相對較輕；長期扮演中東協調角色的阿曼基本上沒有受到直接攻擊。

分析家指出，伊朗刻意區別各國攻擊程度的做法，迫使阿拉伯鄰國自顧不暇，有時甚至競爭安全利益，而非採取聯合陣線應對，「關鍵在於波斯灣國家對伊朗威脅的看法並不一致」。

波灣國家長年視美軍基地駐紮為保命符。然而，美軍部署不僅在阿拉伯民眾中存在爭議，還反倒成為伊朗報復攻擊目標。即便如此，鑒於波斯灣防衛系統與美國設備、維修和訓練高度相關，放棄與美方的軍事夥伴關係並非易事。

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