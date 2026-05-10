斷伊軍火供應鏈 川習會前美制裁中港10對象

美國總統川普八日在白宮外回答記者提問。（彭博）

美國總統川普下週訪問中國前夕，美國財政部八日宣布，為打擊伊朗軍工產業供應鏈，使德黑蘭更難以獲得生產無人機和飛彈材料，對中國、香港個人及企業在內的十個對象施加制裁。

受制裁對象遭指控協助伊朗取得生產見證者無人機和彈道飛彈等武器所需的原物料。包括推動伊朗從中國採購武器的「昱思達（上海）國際貿易」；轉移數百萬美元資金給香港企業，用於協助採購的杜拜「菁英能源自由區公司」；擔任採購仲介的「香港赫新實業」等。

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財政部表示，當局準備對任何支持非法伊朗商業活動的外國企業採取反制行動反制，也可能對援助伊朗的外國金融機構施加二級制裁，例如與中國獨立煉油廠「茶壺」（Teapot，中國稱地方煉油廠）存在聯繫的機構。

鑒於北京為德黑蘭主要盟友，亦是該國石油最大買家，伊朗議題勢必是川普與中國國家主席習近平會晤談話焦點。美國財政部長貝森特早前指出，他預期川普會敦促習近平發揮中國對伊朗的影響力，施壓德黑蘭放行荷姆茲海峽封鎖。

制裁3家衛星影像公司

「黑曜石風險顧問」公司管理負責人艾瑞克森向路透表示，財政部的目的在壓制伊朗對荷姆茲海峽運作及區域盟友的威脅能力。然而，財政部尚未鎖定維持伊朗經濟運作的中國銀行，當前制裁聚焦範圍有限，讓伊朗能有時間適應並調整採購路線，尋求其他供應商。

美國國務卿魯比歐同日以提供伊朗衛星影像，協助打擊中東美軍為由，宣布對「杭州覓熵科技」、「北京沐美星空科技」及「長光衛星技術」三家中國企業實施制裁。

彭博指出，美國試著在對伊朗作戰期間限制中東商業衛星影像公開。川普政府上月要求衛星科技公司自律，主動保留特定區域的衛星資訊，促使地球影像公司「行星實驗室」限制取得中東區域資料權限。

據國務院聲明，杭州覓熵科技發布詳細記錄美軍在「史詩怒火」行動期間的活動開源影像；北京沐美星空科技向伊朗提供衛星影像。先前已遭華府制裁的長光衛星技術，應德黑蘭要求蒐集美軍資料。

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