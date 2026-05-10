伊朗沒了海軍 靠「蚊子艦隊」打游擊

分析家指伊朗真正的海上實力是伊斯蘭革命衛隊的小型船艇、無人艇及水雷等組成的不對稱戰力。圖為革命衛隊小艇4月21日緊隨遭扣押的一艘貨輪。（美聯社）

美國總統川普宣稱，美軍的打擊行動已摧毀伊朗海軍。然而，分析家指出，伊朗真正的海上實力並非傳統海軍，而是由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的小型船艇、無人艇及水雷等組成的多層次不對稱武器系統。

小型船艇難以被偵測

包括美國有線電視新聞網（CNN）與英國金融時報報導指出，伊朗威脅荷姆茲海峽航運的能力，正依賴這些難以被偵測的平價非傳統武器。革命衛隊部署的「蚊子艦隊」小型船艇，可配備飛彈與機槍和其他武器，對美軍構成重大戰略挑戰。這本質上是一場水上游擊戰，而荷姆茲海峽作為必經之路的地理特性，更為伊朗提供了優勢。英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）研究員考沙爾表示，若要為商業航運護航，將耗費相當龐大的資源與艦艇數量。

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伊朗自一九八〇年代兩伊戰爭期間，尤其在美軍於一九八八年重創其傳統海軍後，便開始發展「蚊子艦隊」。考沙爾指出，伊朗正規海軍向來僅具展示性，而革命衛隊海軍才是以不對稱戰力為主的戰略武力。這支艦隊仰賴低成本國產船艇，包括仿製英國「銀翼殺手51號」快艇的「塞拉傑一號」等先進型號，甚至改裝民用船執行布雷，更增加偵測的複雜度。據估計，革命衛隊擁有五百至一千艘可作戰的武裝快艇，及多達一千具自殺式或配備飛彈、魚雷的攻擊無人艇。

考沙爾指出，這種僅維持最基本操作人員的小船和無人艇，船身低矮，非常接近吃水線，往往在雷達探測到時已為時過晚。伊朗的多層次系統還包括部署於南部沿岸山區的機動反艦飛彈發射器。革命衛隊海軍船艦的設計著重低成本、躲避制裁及戰時可輕易替換，其整體架構旨在造成摩擦與消耗戰力，而非尋求決定性勝利，讓伊朗得以低成本威脅他國船艦，同時將敵方高價資產與全球海事經濟置於險境。

伊朗的不對稱威脅中，有些對美軍來說較容易處理，如微型潛艇，多從外界所熟知的伊朗港口出動，美方可輕易鎖定；美軍也可部署水下無人載具掃描海床、偵測水雷，但要確認整條航道安全是耗時費力的工作。

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